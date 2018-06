Dalibor Janda přežívá díky víře

Dalibor Janda je hluboce věřící člověk a je přesvědčen, že člověk má nad sebou anděla strážného, který mu pomáhá překonat nesnáze.

"Víra v Boha mě pomáhá žít a vypořádat se s každodenními problémy," potvrzuje.

Stále populární zpěvák se nedokázal vyrovnat se skokem svého syna z Nuselského mostu, ale překonat trauma mu pomáhá právě víra v Boha. Dalibor Janda rodinnou tragédii dosud velmi prožívá a zamýšlí se i nad různými souvislostmi.

"Je to otázka, jestli anděl strážný opustil mě, nebo moje nejbližší lidi. Já ale věřím tomu, že někdo to tady všechno stvořil, a to, co se kolem nás děje, má svůj vnitřní smysl," konstatoval.

Dalibor Janda má v současné době spousty pracovních plánů a radost mu dělá jeho dcera, která po něm zdědila hudební nadání. Zároveň připravuje v pořadí už sedmou desku, která by měla vyjít v září.

"Název zatím nemám, ten vyplyne z připravovaných textů. A jaká bude? Nechte se překvapit," vzkazuje zpěvák svým fanouškům.