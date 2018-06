Dalibor Janda po šedesátce: 30 kliků denně, sex střeží manželka

"Určitě nepociťuji změnu mezi tím, když mi bylo padesát a když je mi teď šedesát. Obojí je hrůza. Když maminka žila, říkala, že už jde do tuhého. Když ráno vstanu a vzpomenu si, kolik mi je, tak se z toho zpotím," řekl iDNES.cz Dalibor Janda.

Až na sezonní alergie mu prý tělo dobře slouží. "Pořád cvičím, dělám třicet čtyřicet kliků denně. Pupek roste, to je jasný, mám rád dobré jídlo. A co se týče nějakých intimnějších věcí, to byste se museli zeptat manželky. Ona mi to neříká. Poslední dobou to tají. Přeci jen jsme spolu už třicet let," směje se legendární zpěvák.

Připouští, že si na pódiu nemůže dovolit to, co mohl dřív, a tak každý koncert pečlivě zvažuje. "Neberu každé vystoupení za každou cenu, v tomhle směru se snažím tou muzikou bavit, aby mě to ještě naplňovalo," zdůrazňuje.

Životní jubileum chce oslavit i se svými fanoušky, a to 17. prosince v pražské O2 areně, kterou by chtěl celou naplnit. Koncert, který chystá, má být největší, nejnákladnější a nejvýpravnější show jeho kariéry.

Doprovodí ho skupina Prototyp a zaznít by měla většina hitů, kterými se před třemi desítkami let tolik proslavil. Zpěvák, který v osmdesátých letech na tři roky narušil nadvládu Karla Gotta v anketě Zlatý slavík, tak zazpívá milostnou baladu Hurikán, hit Oheň, voda, vítr nebo rozdováděnou Kličkovanou.