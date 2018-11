Cvičím, narostou mi svaly a pak splasknu, říká Dalibor Janda

„Jsem tátův host, takže tak průběžně se střídáme,“ prozradila Jiřina Anna Jandová.

„Lidi si často myslí, že vystupujeme jenom společně, ale Jiřina hraje i sama. Už si ji začínají objednávat na firemní večírky a tak. Zato já když vystupuji, tak jenom s Jiřinkou,“ pochlubil se zpěvák.

Dalibor Janda v minulosti hodně posiloval. Nyní prozradil, že cvičení se už tak moc nevěnuje. „Já to mám tak, že mě to vždycky na tři měsíce chytne, to už je vidět, jak mi svaly narostly. Ale potom se mi přestane chtít, tak si dám zase na tři měsíce pohov, a celý splasknu,“ přiznal.

Jeho dcera prohlásila, že je na tom s posilovnami podobně. „Máme to asi v genech, že nás to cvičení moc nebaví. Snažím se udržovat v kondici, takže se spíš do cvičení nutím,“ řekla zpěvačka na Impulsu.

Zpěvák se sice nedávno na sociálních sítích pochlubil fotkou z honu, ale moc jim neholduje a nechodí na ně. „Pravidelně ne, ale nemohl jsem si nechat ujít příležitost se vyfotit u cen, které byly do tomboly mysliveckého plesu. Bylo tam asi 60 bažantů. Bohužel nemám zbraň, ani zbrojní průkaz. Možná bych někde doma našel starou vzduchovku. Já jsem velký milovník přírody,“ dodal zpěvák, jehož snímek na Facebooku vyvolal vlnu nenávistných komentářů.