Pohublý Gondík v ringu marně vzdoroval boxerskému šampionovi

„To si děláš srandu,“ dostal ze sebe Gondík první reakci, když nasadil rukavice a Konečný s klidným hlasem prohlásil, ať nečeká žádné oťukávání.

A jak řekl, tak činil. První kolo a herec se po pár ostřejších ranách motal a chytal se kraje ringu.

„Pojď, pojď!“ křičel na něj rezolutně Konečný a hned s úsměvem dodal: „Jinak dostaneš víc.“

Gondík ukázal, že je skutečným bojovníkem. „Už mě hrozně štval, jak mě pošťuchoval, musel jsem něco udělat,“ vysvětloval Gondík, když se konečně pokusil do svého soka opřít.

Po každém ze čtyř domluvených kol se vyčerpaný položil do kolen. Na body by jednoznačně vyhrál bývalý mistr světa z roku 2012, na zapálení to však bylo nerozhodně.

„Snad to Dalibora od boxu neodradí,“ culil na svého soupeře Konečný.

„Zbláznil ses? Poprvé a naposled,“ odvětil mu rázně Gondík a doufal, že bude moct po dvanácti minutách pekla domů.

„Ale kdepak. Ještě kruhový trénink, ať víš, jak boxeři trénují,“ usadil ho.

A tak přišlo na řadu čtyřicet minut tvrdého drilu s medicinbalem, švihadlem i pneumatikou.

„Když už jednou vyzval boxera na souboj, musí si to teď vyžrat do dna,“ měl jasno Konečný, který Gondíka porazil na závěrečném závodě RunTour 2014 v Praze na Ladronce. Díky tomu si mohl vybrat způsob odvety. A vyhrál box.