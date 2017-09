Naučil jsem se, jak se z toho všeho nepodělat, říká Dalibor Gondík

„Loni jsem koučoval sestru Adélu, to jsem byl pořád chytrý jak rádio a na všechno jsem měl tisíc odpovědí. Teď jsem do toho zahučel sám až po uši, nečekal jsem, jak náročné to je,“ řekl Dalibor Gondík.

Herec a moderátor měl poslední epileptický záchvat před sedmi lety. Od té doby, jak sám říká, je nemoc zapomenuta.

„Kdybych měl pořád strach, byl by to konec. Došlo mi, že ho mít nesmím, a před lety jsem na tom začal intenzivně pracovat,“ prozradil s tím, že se mu to potvrdilo i během natáčení pořadu Zdravotní test národa, který na podzim půjde v České televizi.

„Všichni ti profesoři, kteří tam byli, říkali, že nejvíce škody nadělá stres a strach. Podle profesora Pirka je často horší strach z infarktu něž infarkt sám. Ten strach, že může přijít. Úzkost. A panika. Stejně tak prý člověk umře dřív strachem ze smrti hladem než hlady.“

Po dohodě s lékařem je už několik let bez léků. Navíc spouštěčem záchvatu může být cokoliv a každá epilepsie je unikátní.

„Naučil jsem se, jak se z toho všeho nepodělat. Od neurologů i dalších lékařů jsem se snažil dát dohromady skládanku, co by za tou mou nemocí mohlo být. Na nic konkrétního nikdo nepřišel,“ prohlásil pro čtvrteční Magazín DNES.

Dalibor Gondík stále běhá. V roce 2013 trénoval i na maraton: