Gondík nehubne kvůli nemoci, ale zdravé závislosti

"Nevážil jsem se. Ale je pravda, že v tom pro mě blbém období jsem měl 88 kilo nebo skoro 90. Byl jsem takový oplácaný," říká Gondík. "Teď je něco dole, ale když se mluvilo o tom, že to je kvůli nemoci, tak mě to docela mrzelo. Chodím na pravidelné testy, chodím na krev, nějaké neurologické starosti mám, to se obecně ví, ale to s tím nesouvisí," dodal.

Dalibor Gondík trpí epilepsií. Kromě pravidelných léků a omezení, jako je třeba zákaz řízení, mu to ale nijak nebrání, aby trénoval na maraton. Při tom Pražském si zaběhl půlku pod dvě hodiny a byl se sebou spokojen. Další ho čeká v září.

Dalibor Gondík v roce 2005 Dalibor Gondík v roce 2013

"Ráno vstanu a dám 30 dřepů, 30 kliků a 30 takových břišních cviků, které mě naučila ségra. Pak si dám 7 až 10 kilometrů. Všude chodím pěšky a upravil jsem stravu. Nejsem ortodoxní vegetarián, ale maso minimalizuji kvůli trávení. Je tam obrovský podíl zeleniny, přes půl kila denně do sebe musím narvat," popsal svůj režim Gondík.

K tomu každý čtvrtek trénuje s Hanou Dvorskou. "Vstává před šestou ráno, abych tu byl už v 7 na startu běhu, který střídáme s posilováním po každých dvou kilometrech, pak relaxace v holmes place a doma jsem dřív, než se rodina pořádně probudí."

Gondík zvládá natáčení pro televizi, hraní s kapelou, zkoušení a hraní v Kalichu a libereckém divadle a Ondřej Sokol ho teď obsadil i do svého filmu Krásno.

Své rodině dopřeje jednou ročně i dovolenou v Řecku. Ale ani tam chvíli neposedí. "Moje žena nesnáší, jak využívám každé minuty. Ale i v hotelu je posilovna, pás, tak tam běhám. Je to zdravá závislost," říká Gondík.