Vrátili mi řidičák. Už jsem si ale zvykl, že všude běhám, říká Gondík

„Už jsem si tak zvykl na ten svůj život, že snad kromě nákupů auto nepotřebuju. Jak jsem byl na začátku uplně vyřízený a šokovaný, že nevím, co mám dělat, tak jsem teď v opačné fázi, že mi to vlastně ani nevadí,“ řekl Gondík.

Herec a moderátor už v minulosti přiznal, že jeden z epileptických záchvatů přišel ve chvíli, kdy seděl na motorce. Spadl na vozovku a skončil v nemocnici s tržným zraněním na hlavě. Něco podobného prý zatím nehrozí.

„Pan doktor říkal, že to je stabilizované, mělo by to být v pohodě. Záchvaty nemám,“dodal.

Gondík, jenž je velkým milovníkem motorek, dorazil na Motosalon do pražských Letňan, který začal ve čtvrtek. Jeden stroj je také u něj v garáži.

„Je to takový exot, miláček a takový unikát, že se na ní svezu spíš kolem baráku. Je samozřejmě stále funkční. Je to Buell, který se od roku 2008 už nevyrábí, a s motocyklem to vlastně němá téměř nic společného. Možná proto se mi to líbí. Má to řídítka, dvě kola a motor. Jinak je všechno jinak,“ prozradil.

Gondík zavzpomínal na jeden z nejbláznivějších zážiků na motorce. S kolegou Otakarem Brouskem, jemuž přezdívají Ťulda, se v americkém Údolí smrti na harleyích dostali do písečné bouře.

Dalibor Gondík

„To bylo jak sněhová vánice, ale byl to písek. Ťuldovi odlétl přední štít a já jsem držel svého Fat Boye snad v úhlu 45 stupnů. To přeháním, ale byl to jeden ze zážitků, na které se nezapomíná,“ prohlásil.

Kromě Gondíka se na Motosalonu objeví také jezdci z Dakaru i hvězdy Moto cestou necestou – Jan Revai a Pavel Liška, kteří v lednu cestovali po Peru, Bolívii a Chile.