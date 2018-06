MÓDNÍ POLICIE: Gondík jako klaun a rady pro Finkovou

Případ první: Dalibor Gondík

"Dvoubarevné boty a dvoubarevný motýlek jsou extravagantní, jenže u extravagance, pokud nemáte dokonale vytříbený vkus, stačí jeden takový prvek. Tato kombinace nám u moderátora bohužel evokuje klauna, tanečníka stepu a vyloučený není ani golfista, který si vzal na green motýlka. Méně je někdy více," doporučuje módní policistka v pořadu Fashion Time, který televize Óčko vysílá ve středu ve 21:45.

Případ druhý: Linda Finková

"Kdyby si vzala šaty bez tohoto převisu, neprůhledné černé punčochy, uzavřené lodičky, kabelku bez řetízku, vyměnila by obrovskou gumičku za jednoduchou a místo ohonu vytvořila jednoduchý drdol, zvolila jednoduché náušnice a nezvolila dvoubarevnou bundičku, tak je z ní dokonalá dáma," radí módní policistka.

Linda Finková

Případ třetí: Tereza Kostková (foto ve videu)

"Když si herečku vezmou do parády odborníci, je z ní neskutečná kost. To už máme vypozorované. V tomhle případě ale hádáme, že Tereza vsadila na vlastní styling a bohužel je to vidět. V šatech vypadá usedle, nijak ani nelichotí její postavě, boty a kabelka jsou nevýrazné a celý model jen ještě víc potápějí. Účes jen dotváří image paničky, která si vyrazila na hasičský bál," odůvodnila absolutní pokutu policistka televize Óčko.

Kromě módní policie se další vydání pořadu Fashion Time zaměří na muže. Ukáže, jaký motýlek zvolit, aby nevyvolal dojem jako Gondíkův, a poradí i s kravatami a kapesníčky.