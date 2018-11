Ze StarDance vypadli Gondík se Stodůlkovou, Svoboda přivedl dvojče

Dalibor Gondík s Alicí Stodůlkovou tančili hned na úvod pořadu cha-chu. Porota radila herci, aby se víc se uvolnil. Jeho tanec podle porotců působil mechanicky. Nejnižší skóre od poroty ovšem nedostal.

To patřilo Pavle Tomicové a Markovi Dědíkovi za jejich waltz. „Nebyl to jeden z vašich nejlepších tanců. Popletla jste kroky,“ řekla Tatiana Drexler. „Jsou tady dnes lepší tanečníci,“ řekl Radek Balaš.

Další soutěžící se pak postarali o několik překvapivých momentů. Veronika Arichteva při romantickém waltzu ukázala víc, než chtěla. Šaty se jí při zvedačce vyhrnuly a herečka se točila s odhaleným pozadím, za což pobavený Zdeněk Chlopčík slíbil bod navíc.

David Svoboda všechny šokoval, když do tance zapojil i své dvojče Tomáše. „Jako režisér musím ocenit ten nádherný fór,“ komentoval to Radek Balaš. „Chybičky tam byly, já potom musím zjistit, kdo to šel špatně,“ řekl Zdeněk Chlopčík.



Daniela Písařovicová a Michal Mládek tančili waltz a vysloužili si samou chválu. Zlatým hřebem večera byl ovšem waltz Jiřího Dvořáka a Lenky Nory Návorkové. „Velmi pečlivě jsem se díval a hledal jsem a musím konstatovat - nádherné,“ řekl Zdeněk Chlopčík. „Jestli tohle není jeden z finálových párů, tak budu stepovat na Karlově mostě pro cizince,“ slíbil Radek Balaš.