Dakota Johnsonová: Být součástí Padesáti odstínů šedi je šílené

„Myslím, že přicházím o soukromí. A to je opravdu děsivé, protože velká část mě by byla dokonale šťastná, kdybych žila na ranči v Coloradu a měla děti, slepice a koně, což jednou tak jako tak udělám,“ řekla Johnsonová magazínu Vogue.

Díky slavným rodičům vyrůstala ve filmařském prostředí a odmalička věděla, že bude také točit. Nabídku na Padesát odstínů šedi přijala, protože chtěla natočit něco zvláštního.

„Je to tak jiné a je to silný milostný příběh. Je to ta nejšílenější věc, že jsem součástí toho. Nikdy jsem nezažila nic podobného. Je to děsivé a je to vzrušující,“ prohlásila.

Přestože spousta lidí snímek dopředu odsuzuje, Dakota Johnsonová je z konečné podoby filmu nadšená.

„Vypadá to nádherně. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Ale trošku mě to mate, pořád se na to nemůžu podívat objektivně. Části filmu, na které se těžce dívá, bylo ještě těžší natočit, a to i po citové stránce,“ řekla.

Režisérka Sam Taylor-Johnsonová prozradila, že při natáčení udělali spoustu kompromisů a některé části z knihy ve filmu nebudou. Chybí třeba scéna, při které miliardář libující si v sado-maso praktikách Christian Grey mladé studentce Anastasii Steelové před sexem vyndá tampon. „Nebude to ve filmu. Nikdy jsme o tom ani nediskutovali,“ řekla režisérka.

„Padesát odstínů šedi je především romantický milostný příběh a sex je jen část toho,“ dodala autorka knihy a producentka filmu E. L. Jamesová.

