Dajdou vypadla pro nekalé praktiky

Podle něj však v ostatních případech nešlo o zásadní zásah do objektivity soutěže.

"Stanovili jsme si, že budeme takové případy řešit až ve chvíli, kdy se nějaký kandidát nekalým způsobem dostane na dvacáté místo. A to se stalo jedině u Gleisnerové," uvedl Těšínský, který přiznal, že česká Dajdou se na dvacáté místo vyšplhala po necelém měsíci, asi tak v polovině hlasování.

"Vyřadili jsme ji z ankety, protože se prokázalo závažné porušení pravidel," vysvětlil za pořadatele. Dodal, že šlo hlavně o to dostát poslání ankety, což je mapovat objektivním způsobem popularitu v české popové hudbě. "Je to jako na silnici. Malé přestupky ještě řidičům projdou, ale za velký je trest nemine," vysvětlil proč pořádající agentura nebyla důsledná u všech zjištěných případů.

Devatenáctiletá Anička Gleisnerová však nesouhlasí. "Měli mě v té anketě nechat. Je přece jedno, jestli mě lidé volili z recese, nebo vážně," zlobí se Anička. Zlobí se i její otec, a to na moderátora Leoše Mareše, že v sobotu při předávání cen zesměšnil svými poznámkami jeho jméno. "Táta na něj podává žalobu, to je pravda," potvrdila iDNES Anna z Mladé Boleslavi. "Konkrétně jsem to ale zatím spolu ještě neprobírali," dodala.