Dajdou: SuperStar zkusím znovu

ODPOVĚDI ANNY GLEISNEROVÉ NAJDETE

ZDE

Osmnáctiletá Anna ve čtvrtek dostala vysvědčení. Na soukromé obchodní akademii propadla na konci třetího ročníku ze dvou předmětů. "Není to žádná katastrofa. Nejsem první ani poslední. Z toho si zkrátka těžkou hlavu nedělám," odpověděla čtenářům z mladoboleslavské internetové kavárny.

"Špatný výsledky ve škole neznamenají, že jsem hloupá, nebo že nic neumím. To záleží i na přístupu profesorů. Propadla jsem z toho důvodu, že chtěli udělat lepší jméno a lepší pověst naší škole, která si tak získává dojem přísnosti," dodala Gleisnerová, která by jednou ráda vstoupila do politiky.

"Chtěla bych to udělat tak, aby nebyli žádní bezdomovci, protože je mi hrozně líto, že musí žít na ulicích, ale je pravdou, že někteří si to způsobili i sami. Pak bych chtěla dát všem nezaměstnaným práci. Taky mi vadí někteří politici, kteří chlastají becherovku za pět korun za dělnický peníze a dostávají zadarmo byty v centru Prahy. To je mi trnem v oku. Ale to mám před sebou spoustu uvažování, jak to všechno zařídit."

A co říká Anička svému vítězství v hvězdné pěchotě? "Nijak to neprožívám. Tu generálskou vlajku jsem ještě nedostala a ani o ni nestojím. Naštěstí mi ji neposlali."

Anna nebo Jarmila?

Když si česká SuperStar vychutnávala pocit vítězství, dohlasovalo se o veliteli Hvězdné pěchoty. V půlnoci 20. června se rozhodlo mezi osmnáctiletou Annou Gleisnerovou a pětadvacetiletou Jarmilou Mrkusovou ze Zlína.

Bitva studentky a brigádnice v mladoboleslavském Kauflandu alias české Dajdou, která do soutěže vstoupila s číslem 3 469 a Jarmily Mrkusové, soutěžící pod číslem 3505, trvala do poslední minuty.

Fanoušci obou z nich se o vítězství doslova přetahovali. Sotva jedna strana polevila, mílovými skoky se dostala vpřed druhá a naopak. Ještě v neděli ráno vedla Jarmila. Večer bylo skóre vyrovnané.

Nakonec byli přece jen pilnější příznivci populární Dajdou. S 27 744 hlasy zvítězila v posledním kole a stala se generálem Hvězdné pěchoty. Druhá, Jarmila Mrkusová dostala od internetových čtenářů 26 801 hlasů.

Chci do politiky a na univerzitu

Anna Gleisnerová si získala řady fanoušků svým přímočarým jednáním s porotou hned v úvodu soutěže. Později se objevila na billboardech a prohlásila, že hodlá vstoupit do politiky.

Vítězství v SuperStar nejvíc prý přála samozřejmě sobě: "Protože já jsem stejně ze všech nejlepší. Já jsem aspoň byla originální. Ale z finálové desítky bych si nejvíce přála, aby vyhrál Julian Záhorovský. Nejenže se mi líbí, jak vypadá, ale má i takový osobitý vystupování a nezaměnitelnej hlas, a když na něj koukám na obrazovce, tak vidím, že má všechno, co by podle mne měla ta superstar mít. Každou neděli jsem mu proto posílala esemeskou i hlas," řekla pro MF DNES.

Gleisnerová bude příští rok maturovat. "Chtěla bych se přihlásit na vysokou školu, která je v Praze za Kotvou a u Klementina a je tam blízko i Národní knihovna. Najděte si sami, která to je," škádlila novináře.

Její popularitě pomohl také zájem médií, proto bylo překvapivé, že jí v soutěži šlapala až do poslední chvíle na paty neznámá dívka, o níž se v médiích prakticky nikdy nic neobjevilo. Vědělo se jen to, co sama Jarmila Mrkusová napsala do přihlášky k soutěži. Že ráda zpívá a že její oblíbenou skupinou je chorvatská skupina Karma. Před porotou zazpívala dvě písničky - Ovečka a Láska jenom pro jednou.

Předseda poroty Ondřej Hejma všechny z Hvězdné pěchoty obdivuje. "Není to vůbec jednoduché postavit se před porotu a jen tak zazpívat po pěti hodinách čekání a nervů. Kdo ví jak by zvládaly některé naše hvězdičky," myslí si.

ČTĚTE TAKÉ:

DAJDOU KOMENTUJE VÍTĚZSTVÍ