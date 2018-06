Dajdou: Příští rok jdu do politiky

Anna Gleisnerová alias Dajdou během on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. (20.4.2004) Anna Gleisnerová alias Dajdou během on-line rozhovoru se čtenáři iDNES nápadně skrývala svůj úsměv.(20.4.2004) Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká "Dajdou" - Anna Gleisnerová. Anna Gleisnerová alias Dajdou. ANNA GLEISNEROVÁ Osmnáctiletá studentka z Mladé Boleslavi přezdívaná Česká Dajdou žije s rodiči a mladším bratrem. Má ještě staršího bratra. V SuperStar šokovala porotu interpretací písně Thank You od zpěvačky Dido. Výkonem i jeho obhajobou získala velkou popularitu. Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. Psy prý nemá ráda.(20.4.2004) Česká "Dajdou" při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká "Dajdou" pózuje s psíkem při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.(20.4.2004) Česká Dajdou Anna Gleisnerová

Bezpochyby tím vyvolá diskuse mezi svými fanoušky i odpůrci. A je nakonec jedno, zda se politice bude opravdu věnovat, nebo ne.Myslím si, že by se studenti ČVUT měli zaobírat něčím užitečnějším než někoho hromadně podporovat v nějakém hlasování a než někomu vytvářet webové stránky. Podle mého názoru je to pro ně jen ztráta času. Kdybych chtěla, tak si ty stránky založím sama. Kromě internetových stránek mi poslali i několik desítek tisíc hlasů.Můžu vás ubezpečit, že ta druhá píseň byla zpívána před komisí 9. ledna 2004 ještě před mým originálním vystoupením před porotou 11. ledna 2004. Rozhodně to nebylo dotočeno dodatečně, až když jsem se stala známou a populární.Ano, o tom jsem uvažovala, ale až budu mít za rok aspoň maturitu, protože jinak by to byl trapas, nevím, jestli by mě lidé volili, kdyby znali moje názory. Kdyby znali moje radikální názory, tak by mě nejspíš nevolili. Já sama bych vůbec nevěděla, pro kterou českou politickou stranu bych se měla ve volbách rozhodnout, kdybych měla hlasovat. Každá ta strana měla dost špatný program. Já bych ty věci prostě dělala trošku jinak... No nevím, jestli by mě někdo podpořil.Skoro ve všem. Jsem všestranně nadaná. V jízdě na kole, v plavání, v kreslení a v malování, a hlavně v právu a legislativě. Tenhle předmět jsme začali brát ve škole a docela mi to jde.Ne, nic takového se naštěstí nikdy nestalo. Když jsem zveřejnila svoje číslo při rozhovoru na internetu, volalo mi ten den odhadem tak 200 lidí a přišlo mi asi 150 esemesek. Já jsem to ani přesně nepočítala, to by se nedalo. Bylo toho strašně moc. Ty telefonáty jsem ani nebrala, ani by se to nedalo všechno stihnout. Některé zprávy byly pozitivní a lidé mi přáli hodně úspěchů a štěstí, jiné byly negativní, obsahovaly i vulgární nadávky, ale s něčím takovým musí počítat každý, kdo se stane trošku známý. Z toho si těžkou hlavu nedělám. Lidé si pravděpodobně chtěli vyzkoušet, jestli je to skutečně moje telefonní číslo. A bylo.Ne, můj přítel se z něj nestal. Je možné, že mě opravdu kontaktoval, ale v přívalu jiných telefonátů jsem jeho telefonát snad ani nezaznamenala. Nikoho nemám, žádného přítele.Byla jsem to já a fotila jsem se na ty billboardy. Možná, že mám nějakou dvojnici, ale nepředpokládám, že by ji tam dali. Proč by mi potom platili honorář, kdybych to nebyla já?Já bych se zdržela komentáře. Ono se říká, že mlčeti zlato a mluviti stříbro nebo že nejlepší obrana je ignorance nebo že moudřejší ustoupí, a ona je to pravda. Podle mého názoru jsem nebyla ze všech nejhorší a řada jiných soutěžících byla mnohem horší než já. Já jsem měla snahu naučit se anglický text a podle mého mínění se mi to povedlo. Náhodou jsem slyšela tu mou interpretaci smíchanou s originálem té písně a od toho originálu se to moc neodlišovalo. Takže nechápu, co proti mně pořád všichni mají.Celý národ se na ten pořad určitě dívat nebude, ale tak maximálně tři miliony lidí, to je první věc a druhá věc je ta, že toho bylo řečeno už dost a tolik, že se toho ani už více říct nedá.Nejvíce bych vítězství přála samozřejmě sobě, protože já jsem stejně ze všech nejlepší. Já jsem aspoň byla originální. Ale z finálové desítky bych si nejvíce přála, aby vyhrál Julian Záhorovský. Nejenže se mi líbí, jak vypadá, ale má i takový osobitý vystupování a nezaměnitelnej hlas, a když na něj koukám na obrazovce, tak vidím, že má všechno, co by podle mne měla ta superstar mít. Každou neděli jsem mu proto posílala esemeskou i hlas. Bohužel už vypadl. Ale tahle soutěž vznikla hlavně kvůli kšeftu pro telefonní operátory, kteří hodně vydělávají za poslané zprávy a telefonáty.No, přišly mi nabídky od pěti vydavatelství. Všichni mi nabízeli, že mám natočit písničky od populárních zpěvaček od šedesátých let do současnosti, ale to jsem odmítla, protože ty písničky se mi zaprvé nelíbí a zadruhé, kdybych měla mít repertoár, tak aspoň vlastní, a nikoliv převzatý. Je to moje definitivní rozhodnutí a už ho nikdy nezměním.Ne, necítila jsem žádnou trému. Z čeho a proč, prosím vás? Cítila jsem se u toho tak nějak ve svý kůži.Abych se přiznala, tak nedovedu. Je to pro mne úplně něco cizího. Slovo "tréma" vůbec neznám, to jsem nikdy neprožila.Ano, před čtyřmi roky, a vyšlo mi, že mám IQ 110, to odpovídá průměrné inteligenci.Díváme se na to pořád všichni stejně. Mladší brácha se za mne stydí, starší brácha mě obdivuje, že konečně někdo v naší rodině bude schopnej. Tatínek mě pochválil a byl nadšenej, že umím udělat z hovna zlaté kuličky. Maminka o kvalitě mého výkonu nebyla nijak přesvědčená, ale rozhodně mě obdivovala, že jsem tam šla. Myslím, že ani nezáleží na tom, jak se na to oni dívají, tady je mnohem důležitější ten můj pohled. Já jsem plnoletá a můžu provádět to, co uznám sama za vhodné.Jsem veliká optimistka, takže plánuju, že se bude vyvíjet pozitivně. Příští rok bych měla odmaturovat a chtěla bych se přihlásit na školu, která je v Praze za Kotvou a u Klementina a je tam blízko i Národní knihovna. A to si zjistěte sami, jaká škola to je. Také bych se chtěla finančně úplně osamostatnit, abych nebyla na nikom závislá. Částečně se mi to podařilo už teď, to je pro mne ze všeho nejdůležitější. O to budu usilovat. A chtěla bych si i najít vlastní podnájem. Prostě být samostatná, to je moje priorita. Ostatním věcem budu dávat volnej průběh. Ne, nic nebylo předem naplánováno. Všechno to vzniklo až tam. Ten kolotoč kolem mne způsobili hlavně studenti z ČVUT, oni na tom nesou největší podíl viny. Já jsem zvyklá každému říkat věci tak, jak si je myslím, i porotě. Jsem přímá a někdo to nemůže rozdýchat, a to je jeden z mnoha důvodů, proč se kolem mne rozeběhl takový kolotoč.