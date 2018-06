Dajdou komentuje své vítězství

Konkrétně tím mám na mysli tu dívku, která se umístila za mnou a která nejen že absolutně neuměla zpívat, ale ke všemu byla na rozdíl ode mě i dost ošklivá.

Docela veliká katastrofa byla aspoň z mého pohledu i ta blonďatá, oplácaná dívka, která zpívala, že je sexy kočka kus a že po ní všichni kluci šílí. To bylo neskutečně silné kafe. Pokud se to ovšem vůbec dalo nazvat zpěvem, já si myslím, že to bylo spíše odříkání nějakého textu.

Je tedy otázka, proč si myslím, že jsem ve Hvězdné pěchotě zvítězila právě já? V prvé řadě bych chtěla vyzdvihnout to, že kdybych byla já tvůrcem pořadu Česko hledá SuperStar, tak bych žádnou Hvězdnou pěchotu nedělala, protože to je soutěž, při které se někdo úplně vyžívá v cizím neúspěchu.

Někteří v Hvězdné pěchotě podle mě zpívali dobře, třeba ta dívka s tím cylindrem na hlavě a já. Někteří jiní moji kolegové a kolegyně z Hvězdné pěchoty byli dost šílení.

Podle mého názoru jsem zvítězila z toho důvodu, že jsem porotě řekla na rovinu svůj názor, jaký mám na to mínění a to se tam nesmělo a nikdo jiný kromě mě si tam k nim něco takového nedovolil! To rozhodně nebylo z toho důvodu, že bych neuměla zpívat, stále si trvám na tom, že umím, nebo že bych špatně anglicky vyslovovala.

Všechno bylo v naprostém pořádku, jak zpěv, tak angličtina. A i kdyby ta angličtina v pořádku nebyla, tak se nic neděje a neviděla bych to tak tragicky, protože nejsem ze žádného New Yorku, ani z Washingtonu, ale z Mladé Boleslavi. A i kdyby to hrozné bylo, tak každý tu soutěž může zkusit a má na to právo!!

Celé hlasování je navíc podle mě řízeno a manipulováno TV Nova, která může různě přičítat a odečítat hlasy a angažovali se v tom i studenti z ČVUT, takže výsledky hlasování nejsou nijak objektivní!

Teď musím všem ukázat, že se mnou nemůžou jen tak zametat a že nejsem žádná loutka, která bude skákat tak, jak někdo zapíská a že se můžu rozhodnout sama, jestli na vyhlášení Hvězdný pěchoty pojedu nebo ne. Každýho asi naseru, když tam nepojedu. Při nejlepší vůli nechápu, co bych tam dělala.

Nakonec jsem i ráda, že mi ta SuperStar nedopadla a že jsem nepostoupila, protože už semifinalisté museli podepsat krajně nevýhodné smlouvy a jen jednostranně výhodné pro TV Nova.

A mimochodem - málokdo ví, že jeden z porotců SuperStar je na Cibulkových seznamech bývalých spolupracovníků STB, pan Ondřej Hejma, narozen 3. února 1951, pod heslem Rony. Tato informace se dá ověřovat na Ministerstvu vnitra ČR. Člověk s touto minulostí nemá v porotě SuperStar jaksi co pohledávat! A neměl by nosit košile s motýlkama, s kytičkama a se sluníčky, vypadá v nich jako teplouš.

Kritizovaná jsem tady celou dobu jenom já, ale už se nesmí mluvit o tom, že mi pan Hejma řekl, že je škoda, že ze sebe neumím dělat něco, co nejsem.

A jestliže má paní G. Osvaldová ráda mrtvolky, tak bych jí doporučovala práci ve strašnickém krematoriu nebo v Motole, tam jich je plno a přišla by si tam na své. Slušelo by jí to tam více a hodila by se tam více, než do SuperStar."