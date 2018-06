Dajdou chce přednášet o sebevědomí

ODPOVĚDI DAJDOU NAJDETE ZDE

Anička Dajdou chce být slavná. Generálkou Hvězdné pěchoty SuperStar se vloni stala neplánovaně, ale knížka má znovu oživit svit zhasínající hvězdy. Popularita neusnula, protože ji krmím, i touto knihou, přiznává se Gleisnerová a cítí se být celebritou.

Anna se proslavila při castingu do první SuperStar tím, že nevybíravě utřela porotu, když ta odsoudila její interpretaci písně od zpěvačky Dido. Nafotila bilboardy pro pivovar Bernard.

Tím by jako superstar zhasla, kdyby neměla potřebuju sdělit veřejnosti své názory, ať už na televizní pěveckou soutěž, volbu miss, cikány, politiku a vstup do EU, nebo na to, proč na ní doma málem spadla skříň. S knihou Aničce pomohl novinář Ladislav Kahoun, pokřtil ji letošní hvězdný generál Štěpán Turek. - více zde

"Rok jsme si s panem Kahounem telefonovali, já věděla, že má kontakty na nakladatelství, tak jsem mu postupně posílala texty na disketě. Poprvé jsme se viděli až teď v srpnu," řekla iDNES česká Dajdou.

Gleisnerové bude v říjnu dvacet a studuje stále třetí ročník střední ekonomické školy. Z té původní mladoboleslavské musela odejít a soudí se s ní. Nyní bydlí na internátu a do školy chodí v Liberci. "Studovat dál už nepůjdu, evidentně nejsem studijní typ," tvrdí poprvé sebekriticky. Co chce dělat po maturitě? "Nevím, určitě nečím překvapím, jak se znám."

Otci Karlu Gleisnerovi se knížka s názvem Ukradli mi Superstar! líbila. "Je nadšený a nemá žádné výhrady ani připomínky." Maminka se prý ale trošku zlobila. "Vadilo jí, že je tam napsáno, že kdybych chtěla do Ameriky, že by mě hnala vařečkou a taky, že píši, jak byla servilní vůči psycholožce. Brácha knížku nečetl, ale určitě by řekl, že je to ostudy obchod větší než Hypernova," svěřila se Anna. - ukázka z knížky zde

Půldruhého roku má prý generálka Hvězdné pěchoty už také přítele. "Z šoubyznysu není, bydlí na Moravě a můj vrstevník to rozhodně není," tváří se Dajdou tajemně. "Jeho jméno začíná písmenem J." Na otázku, zda plánují společnou budoucnost Anna zvážní a jen špitne: "Doufám, že on taky."

Z obsahu knihy si čtenář neodnese vůbec nic, než pár pocitů: alibistický úvod a doslov, jímž se vydavatel distancuje od obsahu, svérázné, nikoliv však přínosné úvahy s množstvím základních gramatických chyb, vtipné, leč už z dřívějška známé fotomontáže a lítost nad zmařeným křídovým (!) papírem.

Publikaci Ukradli mi SuperStar! vydalo v desetitisícovém nákladu nakladatelství Art Vision Production, s.r.o.. Sto deset stran v měkkých deskách se prodává za 169 Kč. Anička Dajdou Gleisnerová podepisuje knihu na sérii autogramiád: ve středu 21.9. v Tesco v Liberec, ve čtvrtek Olympia centru v Mladé Boleslavi a v pátek v Praze 10 v Europarku ve Štěroholích a

v komplexu Park Hostivař.