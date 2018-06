Dajdou byla s vámi šťastná

ZÁZNAM ROZHOVORU

S ČESKOU DAJDOU

Anna přichází v melírovaném svetru a tmavozelených manžestrákách se žlutým baťůžkem. Vlasy třešňové barvy má stažené do ohonu.

V jedné internetové kavárně máme od 16 hodin zamluvený počítač, odkud by měla studentka obchodní akademie čtenářům iDNES odpovídat.

"Nemám s nimi dobrou zkušenost, nemohli bychom jinam?" Ptá se na úvod, a tak se necháváme vést do nedaleké a ne právě útulné místnosti přecpané obsazenými počítači. Jeden je naštěstí volný, a tak Anna může začít.

Jenže zdejší linka je přetížená, stránky se zobrazují pomalu a odesílání odpovědí trvá věčnost. Populární "antihvězda" si točí stříbrným prstenem na pravé ruce.

Odpovím na každou otázku

Za první minutu dostává česká Dajdou přes sto otázek. Po deseti minutách jich je téměř pět set. Anna si chce odpovědi zapisovat sama. Píše několika prsty, středně rychle, odpovídá zeširoka. Na dotaz, zda by šla na rande odepisuje několik odstavců. "Odpovím na každou otázku," říká, když jí nabízíme, aby si vybírala, že všechno nelze stihnout. Nechá si objednat do velkého hrnku kávu s mlékem a do sklenice sprite.

On-line rozhovory trvají obvykle asi hodinu. Je pět odpoledne a Anna je v tranzu. Je vidět, že on-line jí baví. Fotograf fotí a žádá o pohled o objektivu. Dajdou se usmívá. I když na jednu otázku odpoví, že si připadá stejně hezká jako miss, ukáže se, že nevěří svým zubům. Při fotografování je ukáže jen jednou, omylem, a to když telefonuje.

Konečně je můžu odpálkovat

Na webu je silná a sebevědomá, za počítačem spíš vyplašená a nejistá. "Mě je těžké urazit a tady na mě nejsou vůbec zlí," tvrdí, když se jí ptáme, zda se jí některé otázky nedotkly. Zájem čtenářů jí naopak těší. "Konečně je můžu všechny pořádně odpálkovat," libuje si.

Několikrát zveřejní své telefonní číslo a mobil nepřestává drnčet. Když nakonec vypne zvuk, třese se obraz na monitoru. "Už mám snad padesát telefonátů," září osmnáctiletá vegetariánka. Už druhý den lituje. "Prosím, vymažte z mých odpovědí to číslo, nebo ho snad budu muset vyměnit."

Potřebujeme ještě pár snímků, kvůli nimž Anna opustí virtuální svět. Pózuje chvíli s bílým bišonkem, kterého jsme si půjčili od náhodného kolemjdoucího. "Ne, do náručí ho nevezmu, psy nesnáším," oznamuje s odporem.

Odpovídá už dvě hodiny, proto jí nabízíme konec. Vypadá zklamaně, a tak se domlouváme, že útratu v kavárně zaplatíme až do zavírací doby. Bude tak odpovídat až do sedmi, tedy celkem tři hodiny. Je jasné, že všechno stejně nemůže stihnout. "Tak můžu zbytek otázek přijít odpovědět zítra?" Přeje si před rozloučením SuperStar Hvězdné pěchoty.