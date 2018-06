Dagmar Pecková oslaví narozeniny jako Carmen

Představení, které si celé rezervovala společnost Transgas, slavící třicátiny, je věnováno i sponzorům Dagmar Peckové, a tak půjde o uzavřenou akci. Národní divadlo žádné zvláštní oslavy nepřipravuje. "Nic mimořádného, paní Dagmar si jen připije s ředitelem divadla a s šéfem opery v historické pracovně ředitele," zjistilo na sekretariátu ředitele ND JUDr. Jiřího Srstky obvyklý rituál.



Po představení bude malý slavnostní raut, který organizuje Dagmar Pecková pro své přátele a nejbližší spolupracovníky. A půjde na něj už minimálně s jedním dárkem - právě od zástupců společnosti Transgas totiž dostane ke svému jubileu velkou jarní kytici.



A jak vidí svůj slavný den oslavenkyně? "Ráno přiletím z Athén, kde mám den předtím koncert, takže si snad stihnu odpoledne trochu odpočinout a večer budu na jevišti," řekla.



Slavná a osobitá operní diva je skromná i co se přání týče: "Mám snad jen jedno. Aby to všechno šlo tak dobře, jako doteď," prozradila na křtu, kde ji svým humorem zašťiťovali Tomáš Hanák, Lenka Vychodilová, Jiří Macháček a další z divadla Sklep a svou vážností Dagmar Havlová v roli kmotry alba.

Dagmar Pecková se svým synem. Po společném recitálu v pražském Rudolfinu pokřtili 28. 11. 2000 mezzosopranistka Dagmar Pecková a americký klavírista Irwin Gage album s koncertními písněmi Richarda Strausse a dalších autorů přelomu 19. a 20. století. Mezi hosty slavnostního večera, kteří požádali Dagmar Peckovou o autogram, byla i herečka Barbora Hrzánová (vlevo). Dvě Dagmary - první dáma českého státu s první dámou české opery. Na Dobešce se sešli Dagmar Havlová jako kmotra, Dagmar Pecková jako interpretka a divadlo Sklep, například statistik Jiří Macháček. O narozeninách se mluvilo jen málo, ale gratulace chybět nemohla.