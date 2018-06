Pecková: Nejsem rasista, ale čínských operních pěvců je v Evropě moc

"Vezměte si třeba, že po Evropě jezdí deset operních čínských tenorů. V Castlu v divadle je operní zpěvák a má šikmé oči. Nejsem rasista, ale je to prostě zvláštní," řekla Dagmar Pecková.

Operní pěvkyně je známá tím, že nemá problém kritizovat, když se jí něco nelíbí. Zhodnotila také současný trend u zpěvaček v opeře.

"Dnešní trend je ten, aby pěvkyně byly nejlépe krásné, vysoké, blonďaté, štíhlé gazelky s dlouhýma nohama, ostatní už se doladí přes mikrofon," prohlásila zpěvačka, která žije v Německu, kde před 25 lety zahájila strmou kariéru.

"V Berlíně, pak ve Stuttgartu a pak jsem se nakonec do Freiburgu docela normálně, lidsky vdala," prozradila.

Za manžela má pozounistu a její muž je podle operní divy úžasný člověk a velmi ji podporuje. "Už se naučil i vařit," prohlásila Pecková, která také moc ráda vaří a jednou by se tomu chtěla věnovat jako profesionálka.

Operní pěvkyně také zavzpomínala, jak se jí podařilo skloubit kariéru s mateřstvím a dvěma dětmi.

"Já jsem měla přesně měsíc, dva týdny před porodem a dva týdny po porodu, kdy jsem nezpívala. S druhým dítětem jsem měla totéž. Ale i když máte chůvy, stejně se tomu mateřství vnitřně věnujete," vysvětlila. "Já byla asi v sedmém měsíci v jednom představení skoro čtyři hodiny na jevišti. A to byly rány do břicha, které mi ten malý zevnitř dával! Ten to nesnášel. Ten nenávidí zpěv dodneška."

Do druhého speciálního dílu Show Jana Krause z italského Milána kromě operní zpěvačky přijali pozvání také tenista Tomáš Šmíd a italský podnikatel Alessandro Pasquale.