Zpívá celá rodina. Patrasová hraje v muzikálu s dcerou i synem

Dagmar Patrasová s manželem Felixem Slováčkem a jejich MusicModelTrust stojí produkčně za novým muzikálem Sněhová královna. Není tedy divu, že hlavní role byla napsaná přímo na míru Patrasové a že zde roli získala i její dcera Anna a syn Felix, který se ostatně osvědčil jako muzikant a herec už třeba v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.

"My jsme takhle všichni společně na jevišti poprvé a moc si to užívám. Je to pro mě, dalo by se říct, i pocta, protože si moc vážím toho, co máma dokázala," řekl Felix Slováček mladší.

Jeho otec je sice jen v pozadí muzikálu, ale na zkoušky chodil a dmul se pýchou. Na kameru přiznal, že občas zamáčkl i slzu dojetí, když viděl hrát děti společně s jejich matkou.

"Felix chtěl být od malička muzikantem, akorát nevěděl, že to je dřina a že to je složité. Ale potom, když končil akademii, tak ho to začalo neuvěřitelně bavit a teď je skvělý klarinetista a saxofonista. Anička kromě toho, že bude letos maturovat na konzervatoři, tak už si točí vlastní klipy," pochlubil se Slováček.

Felix Slováček mladší hraje v muzikálu dokonce několik rolí. Bude panem vránou, zahradníkem, princem i loupežníkem. Anna Julie Slováčková dostala roli Gerdy.

"Já jsem se toho nejdřív hodně bála, ale je to úžasný, protože tam máte vždy někoho, kdo vás podpoří, kdo vás chytne za ruku, když je vám smutno," říká mladá konzervatoristka.

Spolupráci s matkou si nemůže vynachválit. "Když se jí něco nelíbí, tak to řekne, když se jí něco líbí, tak to taky řekne. A pochválit umí, pomáhat umí. Ona je prostě skvělá," rozplývá se Anna.

Roli Kaye dostal David Gránský, známý ze soutěže X Factor a seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Všechny role mají svoje alternace. V té hlavní se s Dagmar Patrasovou bude střídat Mahulena Bočanová. Premiéra rodinného muzikálu autorů Zdeňka Bartáka a Aleny a Jana Pixových v režii Lumíra Olšovského bude v divadle Hybernia 20. září.