Dagmar Patrasová: Manžel se k nevěře přiznal, dám mu ještě šanci

Situace v mé rodině je v posledních týdnech velmi nepříjemná a bolestná. Jakoby nestačilo, že mně manžel lhal a podvedl, každý den jsem vystavena velkému stresu a nepříjemným dotazům. A proto jsem se rozhodla naposledy promluvit…

Felix se mi k poměru s paní Lucií Gelemovou přiznal. Doznal dokonce i to, že mi několikrát lhal a strávil s ní i nejednu noc. Když jsem mu řekla, ať se odstěhuje a žije s ní, tvrdě to odmítl se slovy, že mě miluje a chce se mnou dál žít. Rozhodla jsem se dát mu ještě šanci. Přeci jen jsme spolu strávili dlouhých pětatřicet let, ze kterých vzešly dvě úžasné a hodné děti. Děti, které situace velmi zasáhla a denodenně je trápí. Nechci je zatěžovat ještě víc. Syn se zasnoubil, a tak by měl řešit daleko příjemnější věci a Anička je citlivá dívka, které záleží jak na mně, tak na Felixovi.

K paní Lucii Gelemové se nechci příliš vyjadřovat. Myslím, že času už mi vzala dost. Stejně tak jako mému muži, ze kterého vysála veškerou energii a chuť do života. Ubrala mu roky a tím ho začala zabíjet… Je to velmi tvrdá, nelítostná a slávychtivá žena. I přes to ale věřím, že pochopí, jak se situace má a přestane do mé rodiny dál zasahovat. Naše manželství se jí možná povedlo pošlapat, ale rozhodně ne zničit. Na to je příliš silné. Na rozdíl od ní jsem navíc byla u Felixových vzestupů a pádů, starala se o něj a nikdy ho nenechala na holičkách. A to si myslím, že je pevný základ.

Ráda bych také vyvrátila fámy o rozvodu. Žádný totiž neplánujeme. Jediný papír, na kterém si trvám, je majetkové vyrovnání.

Prosím tímto veřejnost, aby respektovala naše soukromí a dala nám potřebný čas. Jedině tak se zasazené rány dokážou zahojit. Jsem opravdu hodně vyčerpaná a toužím po klidu… Děkuji.