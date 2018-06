Patrasová dala Slováčkovi ultimátum: Skončíš s nevěrou, nebo rozvod

Co říkáte na to, že se váš manžel, i přes slib, který vám dal, opět viděl se slečnou Gelemovou?

Já už ani nevím, co k tomu říct. Víte, když někdo vaši důvěru poruší jednou, tak je to smutné. Když si s ní hraje dál, je to tragické. Nevím, co budu dělat.

Opravdu nevíte?

Opravdu. Je to strašně moc těžké a moc to bolí.

Uvažujete o rozvodu?

Na tuto otázku se strašně těžko odpovídá. Myslela jsem, že manželovi dokážu odpustit. A také jsem doufala, že až tak udělám, bude se snažit to znovu nepokazit. A vidíte sama. Pohrál si s mojí důvěru natolik, že nevím, jestli vedle něho dokážu žít. Je to najednou úplně jiný člověk.

Zníte rozhodnutě.

To ne. Musím si dobře rozmyslet, co udělám. Nejspíš odjedu někam pryč.

Předpokládám, že z dovolené v Chorvatsku tedy sešlo

No jasně. Dokážete si představit, že bych tam s takovým člověkem měla být? Já tedy ne. Vždyť by to byla tragikomedie. Do toho ta květina jako omluva. Kytky tohle přeci nespraví.

Co tomu říkají děti?

Pro ně je to taky těžké. Jinak než pro mě. Nedokážu popsat, co se v nich asi odehrává, ale samozřejmě to nebude nic příjemného. Vždyť mají rádi nás oba. Nevědí, jak se chovat, co dělat. (pláč)

Ale syn Felix naznačil, že je na vaší straně.

Máte pravdu. Ihned, jakmile se dozvěděl, co je ta ženská, se kterou se představil na jedné akci, odstranil si ji z přátel na Facebooku. Dal tím myslím jasně najevo, co si o té ženě myslí.

A co si o ní myslíte vy?

Nemám k ní slov. Všichni moc dobře vědí, co je zač a o co jí jde. Jediný Felix bohužel ne. Je to klasická slavomanka.