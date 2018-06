Patrasová promluvila o svém opileckém skandálu i Ivetě Bartošové

"Já jsem se nikde neválela po zemi, já nikde nevyváděla. Je pravda, že byla jedna taková fotografie, která mi hodně ublížila," prohlásila Dagmar Patrasová.

Snímek byl dle jejího tvrzení jen momentkou zachycující, jak zapadla do hlubokého křesla a hledala pudřenku. "A ono to vypadalo, jako když usínám nebo spím," vysvětlila Patrasová.

I když se od té doby pověsti alkoholičky nezbavila, je ráda, že nedopadla jako Iveta Bartošová. "To byla setinka toho, co jsem si prožila, ve srovnání s tím, co si prožívá Iveta ohledně alkoholu a prášků," uznává.

"Můj názor je ten, že ji to trochu semlelo, a pak měla asi i osobní problémy, které začala zřejmě řešit alkoholem a prášky," říká Patrasová, která poslední dobou zhubla. Díky proteinové dietě má dole 10 kilo.