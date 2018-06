VIDEO: Ve skříni vybuchla bomba, omlouvá svůj styl Patrasová

"Od rána jsem zkoušela Ledovou královnu, pak jsem rychle letěla domů, otevřela skříně a vybuchla bomba. Prakticky jsem vůbec nevěděla, co si vzít na sebe," uvedla na kameru iDNES.cz Dagmar Patrasová a jedním dechem dodala, že nejvíc na nervy byl její muž Felix Slováček, jemuž nešlo na rozum, proč jeho žena stále nejde.

"Věděla jsem, že by to mělo být něco ležérního, vyzkoušela jsem několik triček, blůz, sak, kalhot a sukní a nakonec jsem si vzala černé džíny, tričko a snažila jsem se sladit boty s letním sakem. Doufám, že mi to odpustíte," směje se.

"Doplňky jsem klasicky vybírala podle toho, co mám ráda. Vzala jsem si oblíbenou značkovou kabelku a set šperků, který jsem dostala od svého muže. Hodil by se mi jak k saku, tak k botám. A co říct k vlasům a líčení? Vlasy jsem si umyla ráno, nalíčila jsem se v rychlosti a jsem tady. Doufám, že nebudu hodně pranýřovaná. Co?" uzavírá Dagmar Patrasová.

Líbí se vám styl Dagmar Patrasové?