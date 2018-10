Vašek byl hrdý, že je Čech, říká bývalá první dáma Dagmar Havlová

„Až budeme spolu sami. Jeho program byl na minuty naplánován a můj taky, protože Vašek vyžadoval, abych byla stále po jeho boku. Šlo i o takové detaily jako sladit naše oblečení,“ řekla Dagmar Havlová.

„Bylo to časově velmi náročné. Pro mě o to víc, že mě pohlcovala charitativní činnost v Nadaci Dagmar a Václava Havlových a návrat do divadla, filmu a televize, starost o zdraví manžela a maminky, o kterou jsem pečovala. A k tomu jsem pracně překonávala taky své závažné zdravotní potíže. Takže se stávalo, že Václav chodil na různé akce sám, protože měl paradoxně víc síly než já,“ prozradila.

Podle bývalé první dámy si Václav Havel vážil osobností jako Tomáš G. Masaryk, Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, Jan Palach, František Tomášek a další. Na to, že je Čech, byl pyšný.

„Domníváte se, že kdyby nebyl hrdý na své češství, že by zůstával v naší republice - při tolika nabídkách žít a tvořit v zahraničí? Vždyť jeho hry se odjakživa hrály po celém světě. Byl skvělý dramatik, popisoval sladkobolným způsobem poměry v někdejším Československu. Bez zášti, zloby. Ovšem taky bez respektu a ohnutých zad. S humorem,“ říká Havlová.

Zahraničním návštěvám manželé obvykle darovali umělecké výtvory českých sklářů. Hillary Clintonová například dostala čelenku od Bořka Šípka. Se zahraničními státníky prezidentský pár často mluvil o českých dějinách.

„Vždycky se výklad stočil na nějakou zajímavost, kterou v učebnici nenajdete. A pokud vás zajímá nějaké místo, které uchvátilo snad každou návštěvu, byl to Vladislavský sál,“ prozradila Havlová čtvrtečnímu Magazínu DNES s tím, že politikům se také líbiliy návštěvy u nich doma nebo v hospodě.