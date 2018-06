Dagmar Havlová slaví padesátiny

Co přejí Dagmar Havlové ke kulatinám? Stella Zázvorková, herečka

Obdivuji, kolik práce na sobě udělala. Je velmi otevřeným člověkem a mnohé invektivy si v minulých letech vůbec nezasloužila. Dagmar Havlovou kritizovali lidé, kteří ji vůbec neznají. Přeji jí, aby se ještě zaskvěla na jevišti, protože tam určitě patří! Nedávno jsem jí řekla: Dášenko, začněte zase hrát, ale už nechoďte do stálého angažmá, zůstaňte svobodná. To má své výhody, jelikož si pak člověk může vybrat roli podle svého. Třeba mně se přihodilo, že se objevili autoři, kteří přímo pro mě napsali krásné role, které by mi při pevném angažmá mohly uniknout. Vím, že Václav Havel má ve svých nových hrách připravené pro manželku nejméně dvě, možná i tři postavy. Doufám, že teď, když jsem to vyzradila, mě nebudou kamenovat. Skutečně předpokládám, že se Dagmar znovu objeví na jevišti. Možná ne hned, ale později, protože v současné době se úžasně stará o svého muže, který si potřebuje odpočinout. Oba toho mají za sebou hrozně moc. Kdo něco takového sám neprožije, neví, jak to je fyzicky i duševně vyčerpávající. Michael Kocáb, hudebník

Přeji jí, aby období, do něhož vstupuje, bylo ještě spokojenější než časy prezidentské. Ona iVáclav Havel měli mnoho starostí, teď mají šanci zažívat více klidu. Prezident Havel určitě zůstane neformální hlavou státu napořád, takže i role Dáši bude nadále významná, ale přece jen odpadne stres a velký tlak médií. Věřím, že se jí bude dařit také práce nadační. Mimochodem mám dobrý nápad na vhodné využití kostela svaté Anny, který nadace Havlových spravuje. Za málo peněz by v něm bylo možné vybudovat velkou koncertní a společenskou síň. Dáše, která je vynikající herečkou, bych ještě popřál, aby dříve nebo později našla cestu zpět k divadlu či filmu spojenou s nabídkami dobrých rolí. Pavel Landovský, herec

Paní Dagmar přeji další padesátku. A zesílené nervy, protože třeba zrovna tohle jubileum je příležitostí pro bulvární novináře, kteří nikdy nespí. Dagmar znám jako kolegyni už léta, vždy to byla milá dáma a všestraně využitelná herečka, na kterou se hezky koukalo. Ale má se vracet k herectví? Její život se změnil a nikdo ji nemůže nutit. Vůbec se nebudu divit, pokud už takový krok neudělá. Ne nadarmo se totiž říká, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. Ale ať už bude v příštích letech dělat cokoliv, teď jí tímto gratuluji a přeji úspěch! Livia Klausová, první dáma

Paní Dagmar Havlové přeji především zdraví a pohodu. Přeji jí také, aby si konečně užila trochu klidu, a pokud by chtěla navázat na svou vynikající uměleckou dráhu, pak mnoho dalších úspěchů.

Prezident Václav Havel s manželkou Dagmar přijeli na newyorský Ellisův ostrov na slavnostní zahájení výstavy "Čeští emigranti v Americe" a z dálky si prohlédli nejznámější symbol USA - sochu Svobody (9. září 2000). Manželka prezidenta republiky Dagmar Havlová si zkouší náramek při návštěvě istanbulského bazaru, kam prezidentský pár zavítal 12. října, během závěrečného dne státní návštěvy Turecka. Prezident Václav Havel s manželkou Dagmar si v Istanbulu prohlédli také starý sultánský palác Top Kapi (13. října). Prezident Václav Havel s manželkou Dagmar nastupují do letadla, kterým měli odletět na státní návštěvu Itálie. Cestu ale překazila prezidentoval lehká srdeční arytmie, 24. září 2001 Havlovi na večeři Dagmar Havlová se zastavila během návštěvy prezidentského páru v Brně v hospicu v Rajhradě u Brna (11. 12. 2001). Dagmar Havlová, Ivana Trumpová a návrhář Osmany Laffita. Manželé Havlovi sledovali na zámku v Lánech televizní zpravodajství s předběžnými výsledky parlamentních voleb. Starosta Prahy 6 Pavel Bém a první dáma republiky Dagmar Havlová si prohlížejí škody, které napáchala voda v okrajové části šesté městské části. Podle rozhodnutí statiků je v Lysolajích devět domů určeno k demolici. (19. srpna 2002) Dagmar Havlová s producentem Janisem Sidovským Hlasovací lístek odevzdal v základní škole Norbertov v Praze-Střešovicích prezident Václav Havel s manželkou Dagmar. Na prezidentovi bylo znát, že se necítí nejlépe. Poté, co odvolil, vrátil se Havel do Lán, kde si léčí zánět horních cest dýchacích (26. října 2002). Ve žlutém salónku, kde byla připravena slavnostní tabule se žlutou květinovou výzdobou, pronesla Havlová krátkou řeč. Přiblížila v ní historii i současnost raně barokního sídla.Zdůraznila, že společně s manželem jezdí do Lán především odpočívat. Dagmar Havlová a Jolanta Kwasniewska, obě v kontrastních barvách kostýmků. Manželé Havlovi sledují volbu nové hlavy státu v televizi, 24. ledna 2003.

Dagmar Havlová, rozená Veškrnová, však rázně vstoupila do světel ramp i na scéně vrcholné politiky. A to, když si na začátku roku 1997 vzala za muže Václava Havla.Po boku prezidenta vystřídala jeho první ženu Olgu a veřejnost tento svazek nepřijala se zvláštním nadšením. Paní Dagmar však nesla svůj nový úděl hrdě a rázně. Projevila se jako odvážná a nekonformní lvice salonů, když v roce 1998 při volbě prezidenta ve Španělském sále na Pražském hradě vypískala neomaleného republikánského poslance.Stejnou razanci projevila i v době, kdy její manžel procházel velmi vážnými zdravotními krizemi. Dagmar Havlová vytrhla prezidenta z rukou lékařů, kterým nedůvěřovala, a zajistila mu úspěšnou péči. Pro Dagmar Havlovou se korunou jejích šesti let na Hradě vloni v listopadu mohl stát úspěšný diplomatický majstrštyk v podobě prestižního summitu NATO.Na největší mezinárodní akci svého druhu v českých dějinách, při níž se Dagmar Havlová úspěšně zhostila role "první hostitelky", se s výjimkou špičkových reprezentantů Ruska a Číny sjeli snad všichni, kdo ve světové politice něco znamenají.Dnes je bývalá první dáma v prezidentském "důchodu" už téměř dva měsíce, ale ruce do klína nesložila. Věnuje se naplno nadační a charitativní činnosti. Právě v sobotu večer by se měla objevit před objektivy veřejnoprávních kamer na prknech Národního divadla ne jako herečka, ale jako významný host při předávání výročních divadelních a operních Cen Thálie.Záštitu nad předáváním cen převzala Nadace Václava a Dagmar Havlových Vize 97. Právě z rukou předsedkyně správní rady nadace by měl převzít Cenu kolegia její nový nositel. Ocenění uděluje výbor předních osobností sestavený pořadatelskou Hereckou asociací. Hodnotí se výjimečný přínos, který stojí mimo všechny divadelní a operní kategorie."Paní Dagmar při Cenách Thálie žádné větší vystoupení u příležitosti svých narozenin nechystá. Ostatně není ještě na sto procent jisté, zda dorazí. Celý týden ji totiž sužuje silná chřipka. Pokud se objeví, možná odpoví na jednu otázku moderátora večera, ale nic víc," říká výkonná ředitelka Vize 97 Martina Zelenková.Podle ní Dagmar Havlová žádné další "oficiální" či velkolepé oslavy s desítkami hostí na svůj významný den nepřipravila. "Možná to bude jen něco malého, v soukromí, v kruhu rodiny a nejbližších přátel," dodává žena, která je v těchto dnech s Dagmar Havlovou v těsném profesním kontaktu."I v tomto týdnu, kdy musela Dagmar Havlová zůstat kvůli chřipce doma, volá do nadace každý den několikrát. To se vlastně týká i jejích zahraničních cest nebo dovolených. Konzultujeme prostě všechna důležitá rozhodnutí," říká ředitela Vize 97.Kariéru Dagmar Havlové ozdobily stovky divadelních a filmových rolí. S povoláním herečky se formálně rozloučila v roce 1997 svým posledním představením Královny Kristiny. Ke stejné hře se nakrátko vrátila v benefiční sérii, jejíž výtěžek byl určen jako pomoc obětem první vlny ničivých záplav, které postihly Čechy, Moravu a Slezsko.Až po dlouhé pauze v dubnu 2000 oznámil režisér Jiří Menzel, tehdy umělecký šéf Divadla na Vinohradech, že hodlá Dagmar Havlovou obsadit do další "státnické" role - Marie Stuartovny ve hře anglického dramatika Bolta Ať žije královna. Projekt však byl po roce zkoušení zastaven s poukazem na vysoké finanční nároky inscenace.Od té doby je kolem případných divadelních angažmá Dagmar Havlové víceméně ticho. A poté, co s manželem odešli z Hradu, slábne i její mediální obraz, který někdy živily například i soudní spory s vydavateli neautorizovaných a nepříliš lichotivých "pamětí"."Paní Dagmar se teď stáhla do soukromí. Ustoupila před médii a věnuje se víc soukromým a profesionálním aktivitám," říká bývalý hradní mluvčí Martin Krafl.Návratu na výsluní veřejného zájmu však možná neodzvonilo definitivně. Bývalá kolegyně Stella Zázvorková Dagmar Havlovou k návratu na divadelní scénu před časem vyzvala a předpověděla, že by mohla účinkovat v některé z nových her svého manžela. Ať to bude charita, divadlo, film nebo všechno zároveň, právě dnes se jistě sluší popřát Dagmar Havlové pevné zdraví a všechno nejlepší do dalších let.