Dagmar Havlová: Vnučky mě udržují v obraze

Havlová, která má na kontě šest desítek celovečerních filmů, převzala v pátek večer na závěrečném večeru festivalu cenu Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež (více zde).

„Dříve lidé z branže kolem filmů, kteří se zdáli režimu nebezpeční, byli často pro jistotu ‚odsunuti‘ od tvorby pro dospělé k produkci pro děti a mládež. V této oblasti se tak pohybovaly špičky svého řemesla a vznikaly velmi kvalitní hrané i animované filmy,“ zavzpomínala.

Hrát pro děti je podle ní přitom velmi náročné. „Dříve jsem hrála v divadle Jiřího Wolkera (dnešní Divadlo v Dlouhé) a vím, že tvořit i hrát pro děti je těžké, protože je potřeba udržet jejich pozornost stůj co stůj, tedy hraj co hraj. U představení s živým publikem to pak může být i velmi nebezpečné, protože po vás střílejí z praku hřebíky, házejí svačinami a jinými předměty. Vzpomínám si, že například svou Márinku během představení hry Fidlovačka a Checcu v Poprasku na laguně jsem odehrála často zády k dětem,“ uvedla Havlová.

Herečka ve Zlíně rovněž zavzpomínala na natáčení Chobotnic z II. patra, kdy se při natáčení zranila. „Stalo se to při záběru. Když scéna skončila, Pavel Zedníček mě nesl asi sto metrů v náručí a odvezli mě do nemocnice,“ uvedla Dagmar Havlová, která ve filmu ztvárnila roli maminky. „Sama jsem v tu dobu už byla maminkou. Hrála jsem maminky ve věku, kdy je herečky obvykle ještě hrát nechtějí. Neměly potřebu být ve třiceti nenamalované, nepřepudrované v drdolech se zástěrou, mně to bylo jedno,“ dodala.

Dagmar Havlová má jedinou dceru Ninu (39) z prvního manželství s Radvítem Novákem, Nina Smitová byla loni jmenována soudkyní a má dvě dcery Sofii (7) a Stellu (5).

„Vnučky mi dělají radost,“ řekla mimo jiné Havlová v loňském rozhovoru: