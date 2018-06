Dagmar Havlová padla Havlovi k nohám

"Mám za sebou čtyřhodinovou zkoušku v divadle, jsem hrozně unavená," vysvětlovala na všechny strany Havlová. V Divadle Na Vinohradech zkouší právě hru Višňový sad, která bude mít v únoru premiéru, a oprašuje Chvíli pravdy.

Její nezvyklý a do vybrané společnosti zrovna ne příliš se hodící posez sledoval shovívavě shůry Václav Havel i vzácní hosté večera, například bývalá ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, bývalý ministr vnitra Jan Ruml, nebo ekonom Jan Švejnar.

Událost si nenechala ujít ani dcera Dagmar Havlové Nina, která na akci dorazila se svým přítelem z Holandska a pochlubila se dalším úspěchem své právnické kariéry. "Jsem čerstvá JUDr.," prozradila s úsměvem.

Kocáb režisérem

"Je to trošku dobrodružství ta knihovna, dobrodružné bude i dnešní její otevření, respektive otevření její expozice a chci poděkovat Michaelovi Kocábovi, že se toho režijně ujal," nechal se slyšet na tiskové konferenci Havel. Kde bude nakonec knihovna stát, je v jednání. "Je to blízko odtud, na druhé straně mostu. Je to ale ještě otázkou mnoha let," naznačil Havel.

Úvodní řeč pronesl již zmíněný "režisér" projektu Michael Kocáb a Táňa Fišerová, podnikatel Zdeněk Bakala. Organizátorem a provozovatelem výstavy je obecně prospěšná společnost Knihovna Václava Havla, architektonicky ji ztvárnil Bořek Šípek, autorem libreta je Martin C. Putna.



Výstava je určena školní mládeži a studentům a také široké veřejnosti. Expozice je zpracována netradičním a osobitým způsobem a nabízí ucelený pohled na osobu Václava Havla z několika úhlů. Přibližuje jeho životní příběh, představuje ho jako umělce a dramatika, humanistu, filozofa a jednu z významných osobností naší poválečné historie. Návštěvníci výstavy uvidí Havlovy rané texty a kresby, rukopisy z 50. - 70. let, ale i exponáty týkající se jeho prezidentského mandátu.

Unikátní je reprodukce interiéru chalupy na Hrádečku nebo prezidentského stolu a knihovny tak, jak byly uspořádány na Pražském hradě v době, kdy byl Václav Havel prezidentem. Výstava obsahuje desítky fotografií, diplomů a významných ocenění, dopisů i osobních věcí Václava Havla. Návštěvníci se mohou těšit také na několik videoprojekcí. Většina exponátů pochází od Václava Havla, některé dokumenty jsou zapůjčeny Památníkem národního písemnictví, Divadelním ústavem a Divadlem Na Zábradlí.