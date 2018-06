Dojatá Dagmar Havlová: veterinář Herčík jí na křtu daroval štěně

"Mám pocit absolutního štěstí a zároveň pocit velké zodpovědnosti. Také se starám o svou devadesátiletou maminku, o nadaci, hraji divadlo, točím a jsem ještě ve spoustě různých správních rad. Musím se jí věnovat, musím jí vychovat, protože boxer musí mít výchovu, musí mít výcvik. To já snad všechno zvládnu, protože teď převažuje pocit štěstí. Je to takové další vnoučátko a jmenuje se Grace, vypadá spíš jako Graceinka,“ podělila se o první dojmy dojatá Dagmar Havlová.

Dagmar Havlová si fenku Grace okamžitě zamilovala.

Havlovou s Herčíkem pojí dlouholeté přátelství. Je známo, že se jí doktor vždy dobře staral o psy a díky novému štěněti v tom může nadále pokračovat. Kuriózního křtu se nakonec ujalo i samo štěně, které knihu slavnostně počůralo. Veterinář se tak rázem stal jediným spisovatelem v Česku, který se může pochlubit pokropením knihy pro štěstí od štěněte bývalé první dámy.

Spoluautorem knihy Zvěrolékař v akci je Alena Hrachovcová, maminka jeho manželky Kateřiny Hrachovcové. Role kmotra se vedle Havlové ujal i herec Jiří Lábus.

"Ke zvířatům i k jejich lékaři Herčíkovi mám velice hezký vztah. Žádné zvíře sice nevlastním, ale rád je z dálky pozoruji. Pokud se ke mně přiblíží, rádi si spolu hrajeme. Když se to zvrtne a musí nás od sebe odtrhnout, navštívíme doktora Herčíka, který nás ošetří, a zase si spolu pohrajeme. A takhle je to pořád dokola," vtipkoval Lábus.

Podle autora psal příběhy sám čtyřnohý život. V knize vypráví například historky přímo z operačního stolu na jeho klinice v Horoměřicích, prozrazuje, kam se schovávají kočky Petra Hapky, jak tvrdohlavý kocour přechytračí svou zásadovou paničku či jestli si pes umí sám pustit lechtivý film. V knize nechybí humor, láska, dojemné happyendy i smíření se s odchodem do věčných psích lovišť.

"Když se sejdeme mimo kliniku, třeba v příjemné hospůdce, tak ať chceme nebo ne, najednou někdo z nás řekne třeba: A vzpomínáte si na pana Filípka s tím jezevčíkem, no ten, co měl… No a přesně takhle se zrodila moje kniha," dodal Jan Herčík.

Jan Herčík, Alena Hrachovcová, Dagmar Havlová a Jiří Lábus na křtu knihy Zvěrolékař v akci.

Na křest rovněž zavítali Vendula Křížová, Bára Nesvadbová, Petr Hapka či Petr Fejk.