Vařila jsem mrznoucím lidem grog, vzpomíná Havlová na zlaté hokejisty

„Patří to k mým milým vzpomínkám. Tehdy to vzniklo tak, že se chtěli po přistání v České republice vidět s prezidentem Václavem Havlem. Vašek to zrežíroval tak, že jsme se měli všichni setkat na zahradě, vytáhli jsme dobré pití a byly tam nějaké chlebíčky,“ začala své povídání Havlová.

Na hokejisty se kvůli zpoždění dlouho čekalo a mezitím se před vilou sešlo hodně lidí. „Byla hrozná zima, možná 20 pod nulou. Napadlo mě, že do všech hrníčků a sklenic udělám grog. Neměli jsme jich ale tolik, tak se to muselo vyměňovat a vracet. Všichni ale byli moc spokojení, hokejisté také,“ řekla a prozradila, že všechny hrníčky se jim nevrátily. „Ale já to ráda velkoryse pominu, už máme jiné. Když si je lidi nechali na památku, tak je to také dobře.“

Dagmar Havlovou prý překvapilo, jak jsou zlatí hokejisté velice mladí a byla byla na ně hrozně hrdá. „Takovou hrdost bych ještě někdy chtěla zažít. Teď to třeba zažíváme s Ester Ledeckou,“ řekla. „Tehdy ti lidé, co se shromáždili před domem, byli hrozně milí, pozitivní, vstřícní a vřelí. To mě strašně potěšilo, protože to údobí nebylo zrovna nejšťastnější období mého mediálního života. Tak jsem byla za to ráda.“

S manželem od hokejistů dostali podepsaný dres Jaromíra Jágra, který ještě pořád je u nich doma. Dagmar Havlová zároveň prosí pamětníky, kteří na zahradě fotili, aby snímky poslali do její Nadace VIZE 97. „Tehdy ještě nebyly mobilní telefony s foťákem, ale vím, že lidi si tenkrát fotili hokejisty a mě, jak tam z toho obrovského hrnce na zavařování nalévám sběračkou grog. Jestli má někdo z toho období fotografie, můžete je poslat do naší nadace www.vize.cz.,“ dodala.