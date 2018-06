Dagmar Havlová chystá svému manželovi překvapení

"Slavnostní poděkování vychází z mé iniciativy a pro mého manžela to bude překvapení. Dosud nic netuší a dozví se to až až teď z médií." prozradila šibalsky první dáma. Na obhajobu před útoky, že za státní peníze organizuje vlastně "rodinnou oslavu" zdůraznila, že celý večer bude financován ze sponzorských darů a vstupného, nikoli z peněz daňových poplatníků.



Na tiskovou konferenci přišla v decentním černém vlněném kostýmku a šedavém roláčku. Její hlavu zdobil poslední dobou při oficiálních příležitostech obvyklý drdol a slušivé naušnice.



Národní divadlo vybrala jako místo rozloučení s prezidentem Havlová proto, že 1. ledna. 1990 se zde konalo slavnostní představení opery Libuše od Bedřicha Smetany, které zahájilo 13-ti leté období prezidenta Václava Havla. "Kruh se uzavírá," vysvětlila Dagmar Havlová.



Program, jehož koncept a scénář je dílem prezidentovy manželky, má mít odlehčenou atmosféru. Je koncipován jako vyjádření poděkování a úcty osobností české kultury Václavu Havlovi. Jména umělců zatím Dagmar Havlová tají. Chce, aby jejich jména zůstala pro manžela co nejdéle překvapením. Jedná se především o české a slovenské umělce, ale objeví se i zahraniční hosté.



Osobnostmi, zejména z oblasti politiky, bude zaplněno i hlediště. Kladnou odpověď na pozvání má zatím první dáma pouze od ministra kultury Pavla Dostála.

Podle D. Havlové by program měl mít 4 části. První by měla vzpomenout na působení Václava Havla v Divadle Na zábradlí a v Divadle ABC. Další by pak měly dotknout etapy disidentské, revoluční a prezidentské.



Zhruba dvouhodinový večer zřejmě bude v přímém přenosu přenášet televize Prima. Vstupenky budou v prodeji od konce listopadu v obvyklých předprodejích. Jejich cena se bude pohybovat kolem 1000 korun. Výtěžek slavnostního večera bude prostřednictvím Vize 97 věnován na charitativní účely.