Havlová vysoudila omluvu a 50 tisíc korun, tři dny ji šmírovali před domem

Mohou bulvární novináři tři dny monitorovat a fotit pohyb před domem Dagmar Havlové a pak fotky zveřejnit? Nebo je takové sledování nepřípustným zásahem do soukromí? Právě to bylo předmětem sporu mezi bývalou první dámou a vydavatelstvím Bauer Media, který od loňska řešila soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Šárka Malíková Petříčková.



V úterý se při vyhlašování rozsudku přiklonila na stranu žalobkyně. Vydavatelství se jí musí v časopise omluvit, a to hned v prvním čísle, které vyjde po právní moci rozsudku. „Omlouváme se paní Dagmar Havlové za zásah do jejího soukromí způsobený uveřejněním článku 'Dagmar Havlová – pravda o jejím životě' v týdeníku Pestrý svět, číslo 1/2017,“ formulovala soudkyně přesné znění omluvy.

Stejným způsobem se má vydavatel omluvit i na úvodní straně svého webu, kde musí omluvu „ponechat sedm po sobě jdoucích dnů počínaje dnem právní moci rozsudku“. Dagmar Havlová by také měla od vydavatelství získat jako odškodnění částku 50 tisíc korun. Žalobou se domáhala dvojnásobku.



Pracující ženská

Redaktoři Pestrého světa se v prosinci 2016 rozhodli ověřit, jak vypadá běžný den Havlové. Zaujal je totiž rozhovor bývalé první dámy pro časopis Moje psychologie, ve kterém Dagmar Havlová odmítla, že jsou její dny vyplněny návštěvami kadeřníka, kosmetiky, butiků, masážemi, opulentními večeřemi či společenskými akcemi.

„Je to jinak, jsem normální pracující ženská, která musí ve svém životě plnit více úloh, než bývá zvykem... To mi stejně málokdo uvěří,“ uvedla herečka s tím, že volného času moc nemá. „Většinou si vezmu knížku, pracuji na zahradě, učím se, jdu s pejskem na procházku, nebo uklízím,“ doplnila.

Bulvární novináři chtěli zjistit, jak to skutečně je a před vilu Havlové poslali reportéra, který měl tři dny sledovat, jestli zahradničí nebo chodí se psem, stejně jako to, kdo a jak jí pomáhá. Článek vyšel v časopisu na začátku loňského roku.



„Jak asi vypadá Dášin běžný den? Ji samotnou jsme tu mnohokrát nezastihli, možná předvánoční čas trávila u dcery Niny (39). Zato cizích lidí se v domácnosti vystřídalo víc než dost! Evidentně je Dáša tak vytížená, že potřebuje pomocníky. A to včetně slečny, která venčí psa – dokonce i tehdy, pokud je bývalá první dáma doma,“ napsal autor textu a přidal sérii fotografií. Byli na nich lidé, kteří Havlovou během tří dnů navštívili.

Havlová vs. bulvár. Poslechněte si odůvodnění rozsudku:

VIDEO: Soudkyně: Fotit tři dny před domem Havlové překračuje běžnou formu sbírání informací Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako estébáci?

Bývalou první dámu článek rozzlobil. „Podle našeho názoru je nemyslitelné a nelze to ospravedlnit poukazem na jakoukoliv zákonnou licenci (například zpravodajskou), aby byl monitorován po dobu tří dnů pohyb před soukromou nemovitostí, kterou užívá moje klientka,“ řekl u soudu právní zástupce Havlové František Vyskočil.

Nejde o první spor Dagmar Havlová zažalovala vydavatelství Bauer Media z jiného důvodu už v červenci 2012.



Časopis Pestrý svět tehdy napsal, že si našla milence a byla s ním i v předvečer manželovy smrti.



Zprávu označila za nepravdivou jak Havlová, tak i její údajný milenec, jehož fotografii s Havlovou časopis otiskl.



Ukázalo se, že snímek pochází z doby, kdy herečka natáčela pokračování seriálu Sanitka. Zmíněný muž byl tehdy asistentem režie a měl Havlovou pouze doprovázet na nákupu.



Bývalá první dáma vysoudila na vydavatelství částku 1,2 milionu korun, rozsudek ale zatím není pravomocný.



„Nejednalo se o soustavnou činnost, ale o krátkodobé zjištění, jak vypadá běžný den, o kterém žalobkyně hovořila v médiích,“ reagoval advokát vydavatelství Jiří Trunečka. Podle něj redakce nepřekročila hranice soukromí. A pokud přece jen, tak pouze v takové míře, kterou musí Havlová jako veřejně známý člověk snést.

Vyskočil s tím nesouhlasí. „Je to dům, ve kterém bydlel také bývalý prezident Václav Havel. Ten měl velice trudnou zkušenost s tím, že ho sledovala Státní bezpečnost. Domnívám se, že sledovat někoho tři dny, sledovat, kdo vstupuje do jeho nemovitosti a kdo z ní vystupuje, komentovat to nejapnými komentáři (v článku), je daleko za jakoukoliv svobodou slova a jde o intenzivní zásah do soukromí paní Havlové,“ prohlásil advokát někdejší první dámy.

„Zásadně odmítám, že by docházelo k nějakému sledování a to přirovnání k činnosti StB mi přijde skutečně nepřiléhavé. Pokud je tady zmiňován odkaz pana prezidenta, tak je třeba zmínit i svobodu, včetně svobody slova a svobody nějaké reakce na to, co žalobkyně sama uveřejnila,“ oponoval Trunečka.

Tři dny focení – zásah do soukromí

Soudkyně však dospěla k závěru, že třídenní fotografování před domem Havlové je nepřípustným zásahem do jejího soukromí. „Soud si uvědomuje, že žalobkyně je osoba veřejně známá, přesto mám za to, že takováto forma sbírání informací z jejího života překračuje běžnou formu pořizování fotografií,“ konstatovala Malíková Petříčková.

Kritizovala také způsob, jakým byl článek uvozen (“Dagmar Havlová – pravda o jejím životě“), zkreslující popisky fotografií (“první den - pánské návštěvy“) nebo familiérnost v textu (“evidentně je Dáša tak vytížená, že potřebuje pomocníky“). Podle soudkyně se redakce tématu věnovat mohla, zvolila však nevhodnou formu.



Havlové se také nelíbilo, že časopis zveřejnil fotografie, které zachycují vstup do její nemovitosti. V tomto ohledu podle soudkyně o zásah do soukromí nejde. „Je veřejně známo v jaké lokalitě a v jakém domě žalobkyně bydlí, už z toho důvodu, že se jednalo o bydliště bývalého prezidenta,“ odmítla Malíková Petříčková tuto část žaloby.



Proto bývalá první dáma nezískala jako odškodnění požadovaných sto tisíc korun, ale jen polovinu této částky. Přesto ji soud – vzhledem k vysouzené omluvě – považuje za stranu, která byla ve sporu úspěšná. Vydavatelství tak musí Havlové uhradit i náklady za advokáta.

„Rozsudek není pravomocný, klient se k němu nebude vyjadřovat do doby, než se seznámí s jeho odůvodněním,“ řekl iDNES.cz právní zástupce vydavatelství Bauer Media Jiří Trunečka.



„My jsme s rozsudkem spokojeni. Nejdůležitější je, že se mé klientce dostalo morální satisfakce a že se ten bulvární týdeník musí omluvit. To jestli jsme získali 50 nebo 100 tisíc je vedlejší, beztak to půjde na charitu,“ uvedl advokát Dagmar Havlové František Vyskočil.

Verdikt ve druhém sporu Havlové s vydavatelstvím (11/2015):