Ceny za herectví mi už chyběly, říká vítězka TýTý Dagmar Havlová

"Když jsem byla malá, dostávala jsem za své první filmy jednu cenu za druhou. Teď dostávám ceny charitativní, v Americe jsem přebírala cenu za vedení Nadace 97, ale ty ceny za herectví mi samozřejmě chyběly. Však jsem nehrála jedenáct let. Asi jsem se Sanitkou lidem připomněla, nebo mi tím chtějí něco projevit, bylo to cítit i z potlesku v sále. Jsem velmi šťastná, cítím to jako velkou podporu," uvedla Dagmar Havlová na prknech pražského Divadla Na Vinohradech, kde je jako doma.

Za roli doktorky Foldynové v Sanitce 2 je vděčná nejen proto, že jí pomohla k většímu televiznímu návratu, ale i proto, že jí pomohla snáze překlenout jedno z nejtěžších období svého života. V roce 2011, kdy se Sanitka točila, zemřel její manžel, první český prezident Václav Havel.

"Pamatuji si, že jsme během natáčení měli čtrnáct dní pauzu. Tehdy mi to pomohlo, stejně jako návrat do okruhu svých lidí, bylo to příjemné, celý štáb se ke mně choval fantasticky, hodně mi to tehdy pomohlo," dodává Havlová, jež se na roli v Sanitce vyloženě našla. Prý i proto, že mnoho času strávila právě v nemocnici.

"Až dnes jsem viděla sestřih ze Sanitky, ani jsem nevěděla, co všechno jsem tam hrála. Vidím, že Foldynová byla velmi variabilní. Lidem se asi líbilo, jak jsem primářku podala, osobně si myslím, že se do toho promítly všechny ty okamžiky, které jsem strávila v nemocnici s manželem, nebo sama. Bylo to hodně času," přemítá.

Ale zcela fit na předávání cen TýTý Dagmar Havlová nebyla. Odkašlávala si v průběhu přímého přenosu při rozhovorech. "Týden jsem ležela, byla jsem nemocná, ještě stále jsem na antibiotikách," dodala ke svému zdravotnímu stavu absolutní vítězka ankety popularity.

Havlová se brzy představí v dalším projektu, ale nechtěla říct, o co půjde. "Plány se neprozrazují, něco se blíží, ale nemůžu nic prozradit, tím by se narušily smluvní dohody. Čeká mě velký úkol, snad se ho zhostím stejně jako role primářky Foldynové," uzavřela.

