DaeMen vyhráli 2,5 milionu, peníze ale ještě nedostali

"Výhru zatím nemáme," řekl iDNES.cz Petr Horníček, ten vyšší z dua, které svým akrobatickým uměním dokázalo uspět ve velké konkurenci a zvítězit v Česko Slovensko má talent, které bylo dotováno výhrou 2,5 miliony korun.

Že by o své peníze přišli, se ale pánové zatím nebojí. Vše je prý jen otázkou času, což potvrzuje i televize Prima. "Pro vyplacení výhry jsou jasně dané podmínky ve smlouvě a smlouvou je stanoveno i to do, kdy musí být výhercům výhra vyplacena - výherce výhru musí získat do 120 dnů ode dne finále, tj. od 28. 11.," upřesnila mluví Primy Jana Kocová. Výhru by tak DaeMen měli dostat na konci března.

A stejné je to i s cestou do Las Vegas, kde budou Česko reprezentovat na mezinárodním klání všech vítězů Talentů.

"Cestu do Las Vegas řešíme s panem Slávikem (Jaro Slávik - producent a porotce soutěže - pozn. red.). Zatím není stanovený termín odjezdu. Na finále se tak zatím nepřipravujeme. Až budeme vědět detaily celého výjezdu, pak teprve připravíme novou show," dodal silový akrobat.

DAEMEN. Petr Horníček a Zdeněk Moravec předvedli andělskou akrobacii

Petru Horníčkovi a Zdeňku Moravcovi se díky vítězství obrátil život naruby. Především po pracovní stránce. Zatímco dřív měli cvičení a posilování spíše jako koníček, dnes je pro ně obživou.

"Máme mnohem víc práce," přiznali DaeMen, kteří mimo jiné zavítali do jihočeského Tábora, kde se slavnostně otevíral nový music club Kotnov. A jelikož tamnímu interiéru vládnou andělé, které navrhl Josef Klír, bylo jasné, že se v andělském duchu ponese nejen vystoupení silových akrobatů, ale i moderátorek akce Evy Decastelo, Kateřiny Kristelové a Gábiny Partyšové.

"Dostaly jsme krásná křídla, ale na DaeMen jsme stejně neměly," smála se Eva Decastelo. "To, že měli větší aplaus než přehlídka dámského spodního prádla, je myslím všeříkající," objasňuje moderátorka, jež v zákulisí ocenila především milé chování nových sexsymbolů.

Kateřina Kristelová a Eva Decastelo

Mezi andělskými misskami se objevil i Josef Karas

"Byli milí a skromní, je fajn potkat někoho, komu sláva okamžitě nevleze do hlavy. Klobouk dolů před jejich vystoupeními," nešetřila superlativy Decastelo, která se v moderování se svými kolegyněmi střídala především proto, aby ve svém požehnaném stavu netrávila v zakouřeném prostoru příliš mnoho času.

Na andělské módní přehlídce se na jihu Čech objevily missky Tereza Budková či Aneta Vignerová. Sekundoval jim při tom i stříbrný Mr. World a bývalý desetibojař Josef Karas, který se pochlubil, že se již brzy stane tváří pořadu Prominenti na Barrandově, kde si bude na jeden den vyměňovat profese televizních diváků. "Už natáčíme, je to legrace," shrnul.