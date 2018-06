VIDEO: DaeMen rozburáceli kolonádu ve Varech. A přiznali hříchy

Po vítězství v show Česko Slovensko má talent se Zdeňku Moravcovi a Petru Horníčkovi obrátil život naruby. Přibylo tréninků, ale i vystoupení, které je z části živí.

"My jsme před Talentem vystupovali tak třikrát měsíčně a díky soutěži se to pak celé rozjelo. Od té doby to děláme poloprofesionálně. Máme sice každý svou práci, nicméně se tím z části živíme," přiznává Zdeněk Moravec, ten menší z dua DaeMen.

Ale nic není zadarmo. Tvrdé tréninky jsou na denním pořádku. "Pokud jde o tréninky silové akrobacie, ty trvají tak tři hodiny šestkrát týdně. Když hrajeme představení Lidoskop, tak máme i tréninky navíc, to jsou tak dvě hodiny třikrát týdně," doplňuje Petr Horníček.

Jak dlouho může DaeMen vzhledem k fyzické náročnosti fungovat, se podle obou sportovců bude odvíjet od zdravotního stavu. Nyní jsou v nejlepší kondici. "Jestli to bude do čtyřiceti nebo pětačtyřiceti, je jedno, jen to zdraví musí fungovat. My to děláme protože nás to baví. V tělocvičně bychom trávili čas i kdybychom nevystupovali. A pořád lepší tohle než hospoda," míní Moravec. "Ale tam jsme někdy taky," bere si slovo Horníček. "Ale až po tréninku," zdůrazňuje jeho parťák.



Jitka Čvančarová, Liběna Rochová a DaeMen uspořádali akci pro DebRU, která pomáhá lidem bojujícím s nemocí motýlích křídel.

A další hříchy? I ty se prý najdou. "Musím na Peťu prozradit, že když jedeme z vystoupení, tak si někdy v noci dáme mekáč," vyzrazuje Zdeněk. "Protože potřebujeme doplnit sacharidy a tuky," uvádí vše na pravou míru Petr.

DaeMen ukázali své nejnovější vystoupení na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech. Proběhlo v rámci charitativního kabaretu sdružení DebRA, které podporuje lidi bojující s nemocí motýlích křídel. Jeho patronkou je herečka Jitka Čvančarová.