Dae Men ještě nedostali svou výhru, teď budou vydělávat v muzikálu

Dae Men by se prý měli slíbené částky dočkat v následujících dnech. I když měli čtyři měsíce na rozmyšlenou, zatím netuší, jak peníze použijí. "Myslím si, že peníze už jsou určitě na cestě. Včera nám volali z televize a ověřovali si naše čísla účtů," uvedl menší z akrobatů, Zdeněk Moravec.

Součástí výhry, k jejímuž proplacení zbývá podle smlouvy posledních pár dnů, je i pracovní angažmá v Las Vegas. Do toho ale přišlo angažmá v muzikálu. Dae Men přijali nabídku od divadla Hybernia s nadšením. A protože jsou v Čechách naprosto ojedinělí, nemají za sebe alternaci. Cestu do Ameriky jim to ale nepřekazí.

"Vystoupení ve Vegas bude někdy v červnu nebo červenci, stále se ještě jedná o termínu, ale muzikál začíná až v listopadu. V Las Vegas budeme jen týden, takže se to určitě nekříží. Měli bychom tam mít asi čtyři vystoupení," upřesnil druhý akrobat Petr Horníček.

Své sestavy pilují akrobaté každý den. "Trénujeme denně a někdy je to poměrně náročné, vsunout trénink mezi pracovní povinnosti a naše vystoupení," prohlásil Moravec, který stejně jako jeho kolega zvládá ještě podnikat ve vlastní firmě.

Dae Men předvedli své umění na tiskové konferenci k muzikálu Quasimodo

Výhra v soutěži akrobatům změnila život. "Nikdy jsem neměl mnoho času, ale teď daleko více cestujeme, takže ho máme ještě méně, to je největší změna. Dalo by se říct, že předtím jsme téměř neměli čas a teď už nemáme vůbec žádný. Vystoupení jsou po republice i na Slovensku a týdně trávíme dva dny v Praze, dva dny v Brně a dva dny na hotelu," prozradil Horníček.

Svalnatí a vypracovaní chlapci z Brna si už vyzkoušeli i pózování pro pánský časopis, a i když tvrdí, že focení není jejich prioritou, zajímavé nabídce by se prý nebránili. "Zatím o naše břicha nikdo zájem nemá," řekli akrobaté s humorem. "Ale nějaké věci jsou v jednání i přesto, že není v našem hlavním zájmu fotit nějaké nahé nebo polonahé fotky."

Akrobatické duo Dae Men se představí jako součást efektních choreografií v muzikálu Quasimodo, v němž se v hlavních rolích objeví David Kraus, Ondřej Ruml, Tomáš Trapl, Roman Vojtek, Marian Vojtko a další umělci.