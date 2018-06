Dáda Patrasová: Špinavé lži mi ničí život

* Je s vaším manželstvím něco v nepořádku?



Nikoho jsem při ničem nepřistihla a po ničem nemám v úmyslu pátrat. Mé manželství v krizi nebylo, ale mediální hon, neustálé pronásledování, překrucování i naprosto nestoudné lhaní by do krize přivedlo každého. Já a můj manžel jsme dospělí lidé a i nás to unavuje, mrzí a zraňuje.

* Psalo se, že jste po operaci krční páteře a že jste z nemocnice odešla už po týdnu a manžel se zlobí. Že vás v Přerově vypískali Cikáni...



V Super Spyi byly dokonce naše přímé řeči! Chápu, že čtenář pak, bohužel, může uvěřit. Ten samý plátek psal na titulu i to, že mě v Přerově vypískali. Ve skutečnosti jsem tam měla tříhodinové vystoupení místo dvouhodinového a pak ještě hodinovou autogramiádu. Skandál si vymyslela novinářka, která tam bydlí. Ale šéfredaktor mi řekl, že ten den na koncert vůbec nešla! Naštěstí tam ale byl nezávislý novinář, který má na fotografiích mě i plné náměstí usměvavých lidí. Také chci podat trestní oznámení na redaktorku Šípu, která sepsala článek i s našimi citacemi a přitom mi přiznala, že žádný rozhovor se mnou natočený nemá. Když se mi omlouvala, bylo mi jí až líto. Dala jsem jí tedy šanci, aby se domluvila s vedením a napravila, co vzniklo. Slíbila, že mi zavolá, ale zatím se neozvala. Moji právníci připravují ještě trestní oznámení také na Super Spy, který svůj výtvor na rozdíl od Šípu ani nedokázal podepsat.

* Dotkly se útoky bulváru také vašich dvou dětí, Felixe a Aničky?



To, co to dělá s našimi dětmi - zejména desetiletou dcerou - je jen těžko popsatelné. Nemohu uvěřit tomu, že jsou si někteří "novináři" schopni srovnat se svým svědomím vyplašenost dítěte, které chodí každý den do školy s obavami, jaké zaručené informace o sexuálním životě, požívání alkoholu, rozvodech a dělení majetku svých rodičů dozví. Je-li důvodem takového zraňování jen snaha prodat co nejvyšší náklad, pevně doufám, že jejich vycházení nebude mít dlouhého trvání. Uvědomuji si, že někteří lidé se s gustem popasou na neštěstí někoho jiného, ale vyvolat ho,a pak prodat je vrchol nevkusu a hyenismu.



* V klubu Duplex vznikla fotografie, na níž spíte na večírku. Hned se spekulovalo, že jste se opila. Co se tehdy stalo?

Byla jsem unavená, navíc užívám léky proti bolesti zad a jestli jsem si přiťukla s maminkou Terezky Kerndlové? Začala jsem navíc proti bolesti užívat nový lék Myolastan. Člověk je po něm unavený a malátný. Kdo ho zná, ví o čem mluvím. Tyto potíže provázejí začátek léčby, po čase si organismus zvykne. Byla jsem po něm oteklá a unavená. Teď jsem ho raději vysadila, protože různé spekulace mě donutily žít raději dál s bolestí.



* Jak vážné máte ze zády potíže? Na operaci jste nebyla?

Od útlého dětství jsem dělala aktivně sportovní gymnastiku, atletiku, hrála jsem s klukama fotbal, jezdila na kole, lezla po stromech. Speciálně gymnastika se podepsala na mé páteři. Je hypermobilní, vypadávají mi žebra i obratle v hrudní části páteře a krku. Trvá to dlouhá léta a já už s tím umím žít. Občas jsem zašla na srovnání, na masáž. Až vloni na podzim se bolesti krční páteře vystupňovaly. Když mě začala brnět a místy ztrácela i citlivost pravá ruka, zašla jsem do Vinohradské nemocnice. Lékař se při pohledu na snímek zhrozil nad stavem mé krční páteře a upozornil mě, že se operaci pravděpodobně nevyhnu. Absolvovala jsem ještě další nezbytná vyšetření. Ve finále však lékařské konzilium rozhodlo, že operaci páteře odloží. Je prý ve stavu, kdy by ji museli pouze zafixovat, takže bych nemohla otáčet hlavou. To jsem nechtěla ani já, takže nezbývá, než tlumit bolest léky, pravidelná rehabilitace, zákaz sportování a do toho musím co nejvíce nosit fixační límec.



* Jak se vám daří pracovně? Jaké jsou vaše plány na nejbližší dobu?



Pracovně se mi daří dobře. Hlavně také proto, že dělám práci pro děti, která mě velmi baví a beru ji jako velký dar. Právě v těchto dnech vybíráme s manželem materiál na nové CD a DVD. Dokončuji scénář nového zájezdového pořadu pro děti, pracuji pro dětský časopis a hlavně se vždycky těším na milovanou Kouzelnou školku, protože vím, že dělá dětem radost. Chystáme také s manželem a přáteli oslavu mých 50-tých narozenin.



* Jak, kde a s kým budete trávit Velikonoce?



Velikonoce budeme trávit společně s našimi dětmi, přáteli a jejich dětmi, se kterými je trávíme pravidelně každý rok.