Dáda Patrasová se obléká zadarmo

Módní přehlídku letní kolekce italské značky Stefanel si Dáda Patrasová užila nejvíc ze všech návštěvníků. "Vyberte si na sebe jedno kompletní oblečení a můžete v něm zadarmo hned odejít," nabídli jí zástupci této značky. A Dáda to ráda využila.

Splaskla a zbubla

"Mám ráda všechnu italskou módu. Tam je značek nepřeberné množství, ale i skvělých návrhářů a každý má něco do sebe," svěřila iDNES.cz, jen co si vybrala džínový komplet za šest tisíc korun. A opravdu ho už nesvlékla - v tašce si odnesla své původní oblečení.

V poslední době totiž dost pohubla, tak si ráda doplnila šatník o nové kousky. "Zvýšenou hladinu prolaktinu, ze které novináři udělali, že umírám na nádor na mozku, mám už v normálu, tak jsem splaskla a zhubla. Mám z toho radost," vysvětlila.

Modelka jen jednou

Na molu se představily například Lucie Váchová a Zuzana Belohorcová, ovšem tentokrát v opačných rolích. Zuza předváděla jako modelka, Lucka přehlídku moderovala. Dáda se ale tentokrát na molu neukázala, i když nedávno na jiné přehlídce předváděla.

"To jsem dělala pro svého kamaráda módního návrháře Bedřicha Pavlačku, který mě oslovil, jestli bych mu neuzavřela přehlídku. Mě to hrozně bavilo, ale že bych se tomu chtěla věnovat, to opravdu ne - dělat modelku v jednapadesáti letech? Hlavně mám ráda svoji práci a nemám jí málo. Například teď vystoupení na Den dětí pro dětské domovy."

Právnička i potápěčka

Radost jí ale dělají i její vlastní děti. Syn Felix se potatil a věnuje se muzice. "Jsem ráda, protože má v sobě hodně i z mého tatínka, který byl harfenista České filharmonie," doplňuje Dáda. Co ale bude z dcery Aničky, to je zatím ve hvězdách. "Zrovna dneska mi říkala, že chce být právnička, včera to ale byla kadeřnice a předevčírem potápěčka, takže těžko říct, co si nakonec vybere. Ale říkám jí, že když se bude dobře učit, může být čímkoliv."