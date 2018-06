Dáda Patrasová odmítla operaci páteře

Dáda Patrasová se měla krátce po Vánocích podrobit operaci krční páteře, ale nakonec se rozhodla, že ji nepodstoupí.

"Varovali mne, že by mi páteř museli zafixovat a nemohla bych otáčet hlavou. Tak jsem se prostě rozhodla, že na to nepůjdu. V pořádku to není, protože mám pořád bolesti, beru prášky a chodím na rehabilitaci," říká padesátiletá zpěvačka.

Přesto nebude sedět doma a litovat se. "Na konci srpna točím novou desku pro děti, která bude pokračováním Mini Disko Show. První díl měl úspěch, a tak se vydavatelství rozhodlo, že uděláme pokračování. Jinak trávím čas mezi Prahou a chalupou, tam je mi nejlíp a lepší dovolenou si ani neumím představit. Až v září, pokud vyšetřím pár dnů, pojedeme do Turecka na dovolenou. Ale to ještě není zdaleka jisté."

I přesto, že se Dáda považuje za workholika, na dovolené si ráda odpočine. "Já jsem spíš akční typ a zároveň si také ráda odpočinu na pláži. Zajímají mě také památky, ale protože v poslední době hodně pracuji, bude fajn si spíš na chvilku odpočinout a nedělat vůbec nic."