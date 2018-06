Patrasová: Občas na Felixe něco prasklo a pak od milenky utekl. Teď ne

„Téma rozvodu jsme neotevřeli, protože si myslím, že Felix bude do budoucna potřebovat, aby se o něj někdo postaral. Má už svůj věk a určitě bude potřebovat nějakou péči,“ řekla v rozhovoru pro Expres.cz Dáda Patrasová.

Vyhodí nevěrníka? Celý rozhovor s herečkou Dádou Patrasovou najdete v pořadu Telebrity na Expres.cz.

O nevěrách svého manžela věděla i v minulosti, ale pokaždé se vrátil domů k ní a jejich dvěma dětem. Nyní však ne.

„Občas na Felixe něco prasklo a když se tak stalo, on z toho okamžitě utekl. Nikdy se nechoval tak, jako se chová teď, že by se veřejně vodil za ruku, líbal a pak říkal, že to není pravda, že je to kamarádka. To nikdy neudělal, až teď s tou paní. Třeba se opravdu zamiloval a já bych mu to přála,“ míní herečka.

Přestože se Dáda s Felixem dohodli, že si každý bude žít svůj vlastní život, herečce vadí, že hudebník si svoji milenku vydržuje ze společných peněz.

„Trošičku mi to vadí, protože máme bezpodílové vlastnictví manželů, takže já vlastně vydělávám na tu paní. Každý oběd, dárek, zájezd do New Yorku, Chorvatska či Německa jde ze společných peněz,“ prohlásila.

Kvůli společné téměř čtyřicetileté minulosti i dětem, které jsou už ovšem z domu, zůstává herečka stále po boku svého nevěrného manžela.

„Teď se v domě míjíme. Potkáváme se. Když má hlad, tak mu uvařím. Funguje to normálně, tak jako celý život předtím,“ popisuje Patrasová. Ona sama nejdřív věřila, že to Felix s mladou výtvarnicí nemyslí úplně vážně.

„Do poslední chvíle mlžil. Naopak říkal, že už ho nebaví. Myslím, že je čestnější, když se člověk k tomu druhému přizná, když ho nezapírá. Pravdu jsem se dozvěděla až teď v poslední době z médií. Zřejmě ho k tomu prohlášení, že ji miluje, donutila jeho přítelkyně. Místy je pod jejím tlakem a vlivem, že snad za to ani sám nemůže,“ dodala.

Loni poslala herečka rodičům manželovy milenky vzkaz:

Slováček dlouho tvrdil, že mladá výtvarnice je jen jeho známá, které pomáhá: