Dětem do vztahů nemluvím a neradím jim, říká Dagmar Patrasová

„Jsem na Aničku moc pyšná, je to pilné stvoření. Odmalička se sama učila na klavír, s pomocí mého tatínka, chodila zpívat do sboru, tancovala, dokonce tanec vyučovala,“ pochvalovala si svou dceru.

Kromě účasti v soutěži Tvoje tvář má známý hlas 2 letos zkoušela i hlavní roli v muzikálu Alenka v kraji zázraků a u Jiřího Suchého zkoušela Skleněné prkno, které mělo před nedávnem premiéru, takže práce měla nad hlavu. Svou dceru však Dagmar nevnímá jako skvělou herečku a zpěvačku, je pro ni stále její malou holčičkou.

„Já si myslím, že je úžasná tanečnice, také krásně maluje, píše knihy a natáčí taková crazy videa. Mně dokonce natočila jeden klip,“ pochlubila se Patrasová nadáním dcery.

Díky tomu, že se narodila ve znamení lva, je podle Dády i velmi rozumná a rozhodně se neztratí. „Svět showbyznysu zvládne, má v sobě i trochu paličatosti, hrdosti a je cílevědomá. Bohužel je velmi křehká, a když dělala po soutěži mnoho rozhovorů, dost jí to ublížilo. Například to s tím nádorem v prsu. Ten totiž měla dcera daleko dřív a z toho důvodu se hlavně snaží nabádat holky, aby chodily na preventivní prohlídky. Novináři informaci překroutili a ublížili celé naší rodině,“ postěžovala si Patrasová

Dagmar Patrasová jako Sněhová královna a její dcera Anna, která v muzikálu hraje Gerdu

Ta má prý s dcerou odjakživa krásný vztah, proto nebylo divu, že od ní dostala velmi netradiční dárek k narozeninám. „Anička si nechala udělat tetování, i přesto, že já byla dlouho proti. Nakonec mi k narozeninám dala dárek - tatéra, který mi udělal tetování. Mně se vždy líbila harfa, takže teď už ji mám na zádech,“ sdělila zpěvačka.

Ačkoli mají kamarádský i „maminkovský“ vtah, Dagmar dceři do života nemluví. „Já jí neradím, ale poslouchám ji. Myslím si, že nikdo z nás není tak moudrý, aby věděl, co nám sedí do života a co nás čeká od partnerů. Takže bych to spíš řekla tak, že Anička má srdce na dlani a já jí přeji toho nejlepšího muže,“ doplnila s tím, že se s dcerou vídá i na prknech, co znamenají svět. Tam se prý chovají profesionálně a vztah matky s dcerou jde stranou.