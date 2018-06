Dabéři Simpsonových: Dejdar chtěl za matku Marge

"Mrzí mne, že mě Marge, moje dabingová maminka, nikdy nekojila. K tomu už asi v mém věku nedojde. Kdyby mě Marge odkojila, byl bych dneska jinde, fakt jsem po tom moc toužil," prohlásil s nadsázkou.

Co ho však trápí doopravdy, jsou někteří fanoušci oblíbeného amerického animovaného seriálu. "Když za mnou někdo přijde a řekne: Bart, to je to nejlepší, co jste v životě udělal, tak to vždycky trochu zabolí, ozve se zkrátka moje herecká ješitnost. Ale asi je to normální," dodává smířeně herec.

Nápad najít českou rodinu Simpsonových uspořádala Prima COOL ke dvacátým narozeninám seriálu. Zástupci Primy a dabérský tým seriálu, v němž je kromě Dejdara jeho kolega Jiří Lábus, který propůjčil hlas Marge, Helena Štáchová, která mluví Lisu, Vlastimil Zavřel, jenž dabuje Homera, a také režisér českého znění Zdeněk Štěpán, vybrali podle fotografií a videí dvacet postupujících. O nich budou od 16. března do 6. dubna rozhodovat televizní diváci.

Dejdar už mezi nimi svého favorita má. "Na většině fotek si lidi vyrobili masky Simpsonových. Z nich ale není poznat, kdo se pod nimi skrývá, jestli jsou to muži, ženy, děti a jestli je to vůbec rodina. Mně se líbí rodiny těch lidí, kteří si nebrali masky, ale sami se do seriálových postaviček stylizovali. Jedni z nich se mi tam líbí nejvíc, to jsou podle mne čeští Simpsonovi."

Svoji rodinu by asi k podobné akci nepřemluvil, i když se mu tenhle nápad líbí a oceňuje všechny, kteří se do toho pustili, baví je podobné věci a mají ještě chuť lidově řečeno blbnout. "Dokud budou mít lidi chuť blbnout a blbnou, tak je to v pořádku," míní.

Dovede to i on a dokazuje to třeba každé prázdniny. "Jezdíme pravidelně s přáteli do Jizerských hor, kde máme karneval a zadání už na rok dopředu. Takže každý rok přemýšlíme a připravujeme se na tuhle záležitost. Jednou jsme byli třeba za Addamsovy, to bylo prima," uzavírá Dejdar.