Dá španělský princ přednost trůnu, nebo modelce?

Naznačil tak, že po tomto sňatku by se mohlo madridské královské sídlo stát pro bulvární tisk neméně tučným zdrojem senzací a skandálních odhalení, jakým je vinou snach a milenek synů královny Alžběty II. již po léta londýnský Buckinghamský palác.



Jak se proslýchá, kronikář Villalonga článek publikoval s plným vědomím, nebo alespoň mlčenlivým souhlasem krále Juana Carlose. Ten prý kdysi patřil k velkým obdivovatelům tragicky zesnulé exmanželky britského následníka trůnu Charlese princezny Diany, přičemž jejich přátelství prý nebylo zcela platonické.



Možná právě proto milostnému vzplanutí svého potomka k půvabné Seveřance, která se proslavila především předváděním dámského spodního prádla, od počátku nepřeje. Král dokonce naznačuje, že pokud s ní princ vstoupí do stavu manželského, připraví se tím o následnictví.



Většina Španělů je však jiného názoru. V průzkumech veřejného mínění jich 61,9 % uvedlo, že by nic nenamítali, kdyby na trůn po boku příštího krále usedla bývalá manekýnka. Ostatně příslušný paragraf, podle něhož se následník trůnu směl oženit pouze s partnerkou z urozených kruhů, byl ze španělské ústavy vyškrtnut již v roce 1978.







Podle novinových zpráv se korunní princ s norskou modelkou tajně scházejí již dva roky Následníka španělského trůnu princ Felipe s norskou modelkou Evou Sannumovou.