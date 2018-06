Dá Lopezová svůj prsten škole?

Za prstýnek od Afflecka s růžovým diamantem v hodnotě 1,2 milionu dolarů by škola pro svých 750 dětí ráda postavila hřiště a nové třídy.

Ředitelka školy podle agentury WENN 33letou herečku a zpěvačku prosí, aby prsten po rozchodu s Affleckem svému bývalému snoubenci nevracela, ale aby jej věnovala na ušlechtilý cíl.

"Bylo by milé, kdyby si Jennifer vzpomněla na svou starou základku," říká ředitelka Claire La Tempová. "Jakýkoli dar, který by nám poslala, by našim žákům velmi pomohl."

Paní ředitelku zřejmě k nápadu přiměla nedávná zpráva, podle níž Lopezová vrátila vůz Rolls-Royce Phantom v hodnotě 325.000 dolarů. Luxusní auto před časem dostala od Bena Afflecka k narozeninám. Vůz sice měla ráda, ale prý se s ním pojilo příliš mnoho bolestných vzpomínek.