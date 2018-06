D´Artagnan po 40 letech: Michael York je k nepoznání

Michael York dorazil na oslavu 41. výročí filmového zpracování muzikálu Kabaret, kde si zahrál s Lizou Minnelliovou. S hodně prořídlými vlasy a v brýlích s barevnými skly vypadal poněkud sešle. Zůstal mu ale jeho charakteristický placatý nos a široký úsměv.

"Pro mě to bylo jedno z nejpříjemnějších filmových natáčení, co jsem kdy zažil. Neříkám to jen proto, že se to hodí. Doopravdy to tak bylo," cituje Yorka list Daily Mail.

Kromě Kabaretu britského herce v 70. letech proslavila role d'Artagnana ve filmu Tři mušketýři, zahrál si i Jana Křtitele v Zeffirelliho Ježíšovi Nazaretském. Později účinkoval hlavně v televizních filmech a seriálech jako třeba Tajemství Sahary.

V roce 2002 se York objevil i na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde převzal cenu. Před třemi lety se v pražském Rudolfinu představil coby skvělý recitátor a přednesl Shakespeara (více zde).