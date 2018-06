Czech Grand Design: éterická Aňa Geislerová a dojatá Eliška Kaplicky

"Jsem oblíbená, krásná, skvělá…" zpívala Geislerová při scénce, kterou si pro její příchod na jeviště scénáristé pohádkového konceptu večera vymysleli. K pohádkové roli jí ale ani jedno z toho zatím nepomohlo. "Princeznu jsem nikdy nehrála a opravdu nechápu, jak je to možné," řekla iDNES.cz s jemnou ironií v hlase oblíbená herečka na udílení cen Akademie designu Czech Grand Design v pražském Stavovském divadle.



Aňa Geislerová a Martha Issová

Vítěz Designér roku Jan Čtvrtník pomáhal i v NASA

Svými netradičními modely je tato herečka proslulá. Nezklamala ani tentokrát. S velkou červenou ozdobou ve vlasech byla nepřehlédnutelná. Na slavnostní vyhlášení dorazila s manželem, společnost jí ale dělala také kolegyně Martha Issová či designér roku 2007 Maxim Velčovský. Ten se například postaral o design Aniny cukrárny.

Herečka Martha Issová předávala ocenění za obchod roku a jak sama prozradila, pro ni samotnou je obecně těžké říci, jaký obchod je tím nejoblíbenějším. Nejspíš by ale volila jakoukoli prodejnu s potravinami. Tam totiž chodí nejčastěji. "Co se ale týče tématu, kolem kterého se točil tento večer, tak musím přiznat, že designérské obchody navštěvuji ráda. Teď jsem si zařizovala byt a hrozně mě bavilo hledat tam zajímavé věci. Ráda se nechám inspirovat, ale zároveň to konečné rozhodnutí plyne z hlasu mé intuice," řekla.



Marta Kubišová a Eliška Kaplicky

Velkou ozdobou vyhlášení cen Czech Grand Design byla zpěvačka Marta Kubišová, která na pódiu stála po boku Elišky Kaplicky, která symbolicky převzala "klíč" Síně slávy, do níž vstoupil její zesnulý muž, architekt Jan Kaplický.

Mezi hosty se objevila také herečka a modelka Kateřina Pospíšilová, která překvapila zprávou, že v současné době žije v Belgii. "Přestěhovala jsem se do Bruselu. Přivedly mě tam pracovní důvody," prozradila. O modelingové či herecké nabídky se ale nejednalo. "Jednalo se o nabídku pracovní stáže od školy. Nedalo se to odmítnout. V Bruselu zůstanu až do konce českého předsednictví. Pak se nejspíše vrátím zpět do Čech," dodala.



Kateřina Pospíšilová a Lucie Váchová

Hlavní cenu Mattoni Grand Designér 2008 vyhrál Jan Čtvrtník, který zároveň získal honorovanou zakázku na zhotovení originální ceny pro Czech Grand Design 2009.