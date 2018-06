Czadernová o práci na Nově: Bude ze mě bohatá babička

14:01 , aktualizováno 14:01

Už jsou to tři měsíce, co sympatická vicemiss ČR 2006 Renáta Czadernová poprvé usedla na moderátorské křeslo odpoledních zpráv TV Nova. Co pro ni bylo v začátcích nejtěžší a za co utrácí vydělané peníze?