Czadernová: Charvátovou nevyhodili kvůli mně

Jméno Renáty Czadernové ještě před pár dny příliš známé nebylo. To vše se změnilo v okamžiku, kdy dostala nabídku moderovat odpolední Televizní noviny na Nově.

Pro dvaadvacetiletou Ostravačku to ale zas tak velké překvapení nebylo, prošla dlouhým konkursem a navíc má televizní zkušenosti jak z České televize, tak z Primy. A líbilo se jí prý zatím všude. "Novu zatím moc neznám, ale jeví se mi to, že by to mohlo dobře dopadnout," věří si Czadernová.

S Pavlou Charvátovou, kterou Renáta před pár dny po boku Pavla Dumbrovského vystřídala, se prý osobně nezná, ale s chutí se podívá na dnešní speciál Televizních novin pod názvem Boj o chobotnici, který bude nečekaně moderovat právě Charvátová.

Co říká kontroverznímu projektu Národní knihovny na Letné sama Renáta? Je pravda, že jí Pavel Dumbrovský zkazil televizní premiéru? Zanechala by moderování kvůli lákavé modelingové nabídce ze zahraničí? A jak hodnotí své kolegyně ze soutěže Miss ČR Taťánu Kuchařovou a Kateřinu Pospíšilovou? Podívejte se na video.