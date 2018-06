Cyrusová je opět sama. Schwarzenegger to s ní vydržel necelý půlrok

„Není to přestávka. Skončilo to. Každý je někde jinde. On studuje, ona se zaměřila na hudbu a kariéru,“ potvrdil zdroj magazínu People s tím, že se dvojice rozešla přátelsky.

Zprávy o krizi ve vztahu se objevily minulý měsíc, když mladého Schwarzeneggera přistihli, jak se v Mexiku objímá s neznámou brunetou a pak byl na party s bývalou přítelkyní Taylor Burnsovou .

Miley Cyrusová se poslední dobou ukazovala ve společnosti bez svého přítele, který byl na hudebním festivalu Coachella dva víkendy za sebou jen s kamarády.

Dvojice spolu začala chodit loni v listopadu. Pár se několikrát ukázal na veřejnosti, ale milenci svůj vztah tajili. Pak paparazzi vyfotili zpěvačku, jak odchází z bytu mladého Schwarzeneggera (více zde). Patrick je synem bývalého kalifornského guvernéra a hollywoodské hvězdy Arnolda Schwarzeneggera.