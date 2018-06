Cyril Svoboda o manželce: Vypadá dobře, ale prý nemá co na sebe

"Moje žena vypadá moc dobře, takže jí šaty sluší. A není náročná, jen má vlastnost jako spousta žen, že otevře skříň a má pocit, že tam nic není, ačkoliv je tam toho hodně. My chlapi to máme jednoduché, otevřu si skříň, sáhnu pro něco a jsem rychle oblečený. Moje žena je taková, že se i dvakrát převlékne, než vyrazíme," řekl Cyril Svoboda na adresu manželky Věnceslavy, s níž má čtyři syny.



Exministr a někdejší šéf lidovců si na módního guru příliš nehraje. A i když manželce kdysi šaty sám koupil, výběr celkového šatníku nechává čistě na ní.



"Jednou jsem jí přivezl z Francie šaty a v nich chodila velmi ráda. To už je hodně let. Ale jsem radši, když ona něco vidí a řekne: 'To chci, to je přesně ono'. Já jsem v roli rozhodovatele. Vždycky se ptá, co jí sluší. Není to o nerozhodnosti, spíš dobře zvažuje, co si koupí."

Cyril Svoboda se momentálně věnuje šéfování na Diplomatické akademii, kterou sám založil. Móda se prý řeší i tady.



"K Diplomatické akademii také patří oblékání, takže učíme nejen to, jak se lidé mají oblékat, ale i to, že se lidé mají oblékat tak, aby se cítili dobře a hlavně protokolárně. Tedy aby byli oblečeni tak, jak si žádá prostředí, do kterého jdou," objasnil Svoboda, jež na své akademii spolupracuje s bývalými kolegy z politiky Vladimírem Špidlou či Ivanem Pilipem.

Bývalý šéf české diplomacie o aktivní politice slyšet nechce, vyhovuje mu, že je nyní v roli pozorovatele.



"Politiku jen pozoruji, rád a s nadšením. Něco mě rozčiluje, něco mě těší, protože vidím dovnitř, tak mám pocit, že rozumím některým gestům. Nekandiduji, záměrně. Nechci kandidovat, neříkám, že nikdy, ale teď určitě ne, a nepochybně jsem plný očekávání, co bude. Sázím se. V roce 2012 jsem se vsadil o francouzské šampaňské, že Miloš Zeman bude prezidentem. A tehdy všichni říkali, že to bude Fischer. Teď jsem se taky vsadil, ale nejsem si jistý, že vyhraju. Zatím to tedy nebudu říkat, ale možná to šampaňské budu platit já," uzavřel šestapadesátiletý Cyril Svoboda.