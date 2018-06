Cynthia Nixonová zvládla sexy scénu s mužem, přestože je na ženy

Miranda ze seriálu Sex ve městě se na obrazovkách objevila odhalená už několikrát a při natáčení amerického seriálu The Big C se svlékla opět. Nixonová v seriálu hraje Rebeccu, spolužačku a přítelkyní hlavní postavy Cathy, která si po oznámení, že má rakovinu, začne užívat život. Rebecca se zaplete s bratrem Cathy a otěhotní s ním.

Cynthia Nixonová na premiéře Sexu ve městě 2 - Velká Británie, 27. května 2010

Herečce se daří právě v seriálech. Po úspěšném Sexu ve městě a účinkování v The Big C nedávno podepsala smlouvu o účasti ve velkolepém projektu s názvem World Without End, za nímž jsou sourozenci Ridley a Tony Scottovi.

Nixonová žila v letech 1988 - 2003 s profesorem angličtiny Danny Mozesem, s nímž má šestnáctiletou dceru Samanthu a devítiletého syna Charlese Ezekiela.

Od roku 2004 ale tvoří partnerskou dvojici s výtvarnicí Christine Marinoni a v roce 2009 se zasnoubily.

Cynthia Nixonová s dětmi a přítelkyní Christine Marinoni

"Vlastně nemám pocit, že by se nějak změnila má sexuální orientace. Celý život jsem chodila s muži a do ženy jsem se nikdy dříve nezamilovala. Ale když se to stalo, nepřipadlo mi to až tak podivné. Jsem prostě žena, která miluje jinou ženu," prohlásila Nixonová v jednom rozhovoru.

Herečka s partnerkou nyní společně vychovává syna Maxe Ellingtona, který se narodil letos v únoru.